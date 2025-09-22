Аэрофлот отменил три рейса Волгоград – Москва





Три рейса из Волгограда отменены авиакомпанией «Аэрофлот» 22 сентября. Задерживаются утром в понедельник вылеты еще двух столичных рейсов компаний «Победа» и «Россия». Временно откладывается вылет в Сочи двух самолетов.

По данным справочной службы аэропорта Сталинград, рейс SU 1287 должен был вылететь в столицу в 05.00 мск, однако на фоне действовавших в воздушной гавани ограничений был отменен. Не состоится и рейс SU 1185, вылет которого планировался из Волгограда в 05.45, а также рейс SU 1181, запланированный на 10.30.

На 11.00 перенесен вылет рейса FV 6916 авиакомпании «Россия», на полчаса сдвинулось расчетное время вылета в Москву рейса DP 6966 «Победы».

Два самолета в Сочи из Волгограда должны вылететь в 11.15.

