«Сказали, детей получим только через суд»: под Волгоградом казачья семья жалуется на произвол органов опеки





В Михайловке Волгоградской области казачья семья из хутора Глинище полгода не может получить разрешение на то, чтобы принять в свою семью детей из детского дома. Людмила и Николай Байбаковы неоднократно обращались к властям с просьбой о содействии, однако столкнулись с противодействием со стороны опеки.

Всегда мечтали о большой семье

Для Николая брак с Людмилой уже второй опыт семейной жизни.

- У меня от предыдущего брака есть 15-летний сын, он сейчас проживает с матерью. У Людмилы четверо детей: трое сыновей в возрасте 22, 25 и 31 лет, а также была взрослая дочка,- рассказал мужчина.

Хуторянин всегда мечтал о большой семье, однако своих детей с Людмилой у него нет.

- Мы сошлись в 2017 году. Брак оформили спустя шесть лет. К сожалению, по медицинским показаниям мы не можем завести собственных детей, а взрослые парни уже разъехались. Кто учится, кто живёт самостоятельной жизнью, - продолжил Николай Байбаков.





Несколько лет назад в их семье произошла трагедия. У Людмилы скончалась взрослая дочь.

- Это был для нас очень большой удар. Без матери осталась наша внучка Алиса. Естественно, мы не собирались отдавать ребёнка чужим людям в детский дом.

Вскоре после оформления опеки, Байбаковы решили взять из детского дома в свою семью ещё одного ребёнка.

- Вновь обратились в нашу михайловскую опеку, однако нам заявили, что детей в детских домах нет. Мы, конечно же, в такое не могли поверить и поехали в соседние районы. Побывали в Волжском и в Волгограде. Как оказалось, детей, нуждающихся в родительской заботе, очень много. Представляете? Ребята годами ожидают, когда их заберут, а нам заявили, что, мол, нет никого и не суйтесь, - рассказал мужчина.

Первый конфликт

Посещая волгоградские детдома, Байбаковы договорились оформить опеку над одной из девочек опеку.

- Мы уже собрали всё, для нас был зелёный свет, и сама девочка хотела в нашу семью, но в последний момент нас поставили перед фактом, что её неожиданно забрали другие родители. Мы пытались доказать свою правоту в нашей местной михайловской опеке, но ничего так и не получилось. В результате мы опять вынуждены были ехать в Волгоград. Здесь, в Красноармейском районе, мы познакомились с мальчиком Арсением. Он впоследствии и стал частью нашей семьи.

Все документы Байбаковы получили к сентябрю 2024 года, и мальчик был передан в их семью.

Спустя несколько месяцев, оценив свои силы, хуторяне решили взять из детского дома под опеку ещё несколько ребят.

- Мы опять обратились за помощью в опеку Михайловки, но здесь с нами опять никто особо не стал церемониться, - вспоминает мужчина.

Палки в колёса?

По словам главы семейства, они вновь обратились в органы опеки Волгограда и Волжского, которые помогли казачьей семье найти ещё трёх оставшихся без родителей детей.

- Мы с ребятами очень быстро наладили контакт. Дети откликнулись на нашу любовь. Одновременно разговаривали и с руководством учреждений. Они консультировали нас по всей этой процедуре и заверили, что наших условий проживания более чем достаточно для оформления документов.

На финальной стадии органы опеки Ворошиловского района Волгограда направили своим коллегам из Михайловки запрос с просьбой провести необходимое в таком случае обследование жилого помещения.





- Здесь всё и началось. Изначально руководитель опеки Михайловки отказалась готовить документы на нас. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки лишь после дополнительного вмешательства властей Волгограда. После этого Елена Тимошенко лично приехала к нам в дом, чтобы провести обследование.





Байбаковы настаивают, что к оценке их жилищных возможностей чиновники подошли с пристрастием.

- Через определённое время мы просто получили отказ. В документе не было ни слова о том, на каком основании, какие недостатки были выявлены. В наш адрес был направлен только отказ без каких-либо пояснений, - сетует сельчанин.

Николай попытался уточнить в михайловской опеке, какие недочёты семье нужно исправить.

- Я обращался в администрацию, просил их разъяснить отказ. Мне же в открытую сказали, что детей я возьму под опеку теперь только через суд. Уже по своим каналам мне удалось выяснить, что проблемы в основном касались спальных мест и столов для занятий, но это ведь всё было поправимо.





Однако официально получить копию акта об обследовании мужчина так и не смог.

- Судя по всему, его просто «спрятали», чтобы мы не обратились в суд, - добавил глава семейства.

Сразу после произошедшего Байбаковы попытались отстоять свои права, завалив жалобами власти Михайловки, региональных чиновников, а также областного омбудсмена по правам ребёнка, однако даже добиться получения акта осмотра помещений, лёгшего в основу отказа, у семьи так и не получилось.

По закону

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Михайловки с просьбой прокомментировать жалобы казачьей семьи. По информации властей, все положенные при отказе документы заявительнице всё же были направлены почтой.

- Обследование условий жизни заявителя, выразившего желание стать опекуном 3 детей, было проведено в соответствии с действующими правилами. Основанный на обследовании вывод был сделан с учетом наличия (отсутствия) у заявителя условий для проживания в жилом помещении еще 3 детей. Акт обследования направлен заявителю в установленный правилами срок. Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать опекуном, в судебном порядке, - сообщили в муниципалитете.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области пояснили журналистам, что решение опеки было абсолютно правомерным.

- Условия для проживания в семье еще троих принимаемых детей не созданы, поскольку площадь предоставленной детям комнаты (18,6 кв. м.) не позволяет разместитт в ней необходимое количество спальных мест, мест для занятий, хранения одежды и иных личных вещей, - отметили в надзорном ведомстве.

Также при проверке обнаружилось, что Людмила Байбакова, фигурировавшая в запросе администрации Волгограда в опеку Михайловки как претендент на опекунство над детьми, не состоит в государственном банке данных. В связи с чем у прокуратуры возникли вопросы и к волгоградской опеке в части законности содействия хуторской семье в оформлении документов над детьми и организации их встреч с ребятами.

На стороне правды?

Несмотря на заключение прокуратуры, Николай и Людмила Байбаковы продолжают настаивать, что в сложившееся ситуации правда на их стороне.

- На момент оформления документов на ребят, весной 2025 года мы состояли в банке данных родителей. Да, действительно, эта процедура устроена таким образом, что когда в 2024 году мы оформили опеку над Арсением, нас исключили из реестра решением Михайловки. Но в Волгограде мы подавали отдельные обращения в местные органы опеки. Отсюда уведомления об исключении не приходили. Я вам больше того скажу, если бы нас не было бы в банке родителей, то учреждения не имели бы никакого основания нас допустить до ребят, а мы несколько месяцев с ними общались, - подчёркивает глава семейства.

Мужчина настаивает, что решение чиновников об отказе предоставить их семье право опеки над ещё над тремя детьми, основанное на нехватке жилых площадей, – не более чем придирка.

- Нужно делать всё по закону. Очень странно, что все надзорные структуры, куда мы ни обращались, предпочитают не замечать наших доводов. Но иначе оправдать этот отказ ведь и невозможно. Вопросы передачи детей под опеку прописаны в 423-м постановлении Правительства России. Здесь чёрным по белому написано, что формальная нехватка жилой площади не является безусловным основанием для отказа в опеке. И что мы имеет в сухом остатке? Проблемы с кроватями? Мною уже были закуплены кровати, сертифицированные в том числе для использования в интернатах и детских домах. Все они соответствуют нормам. Для учёбы у ребят в комнате оборудованы три письменных стола.





Также сельчанин предоставил в редакцию схему своего дома в хуторе. В настоящее время здесь несколько жилых помещений. В одном из них живут они с женой, а комната площадью в 18,6 кв. метров должна была быть полностью отведена под детскую.





- Кроме того, при проверке я это показывал. У меня завершается ремонт второй половины дома. Здесь уже подходят к концу работы по обшивке стен гипсокартоном. Затем сделаем косметический ремонт, и ребята смогли бы «разъехаться». Также море примеров, когда в квартирах живут очень много детей. А в домах и по 20 ребят. Да одна семья Сорокиных из Ростовской области чего стоит, - обращает внимание Николай.

Подсудное дело

В настоящее время Байбаковы затребовали в михайловской соцзащите дубликат акта об осмотре жилого помещения.

- Буквально несколько дней назад написал новое заявление. Раз они не могут предоставить предназначенную нам копию акта, пусть выпишут дубликат. После этого, я надеюсь, мы наконец сможем опротестовать его в суде.

Также отец требует привлечь руководителя опеки Михайловки к ответственности за затягивание предоставления соответствующего документа.

При этом, пока все эти месяцы шли разборки с опекой, дети, которым Байбаковы обещали забрать их к себе, уже были переданы другим родителям.

- Уверен, для них это большой стресс. Мы общались несколько месяцев. Я такой человек, что если кому-то что-то пообещал, то я всегда держу слово. Мы договаривались, что они будут с нами, а в результате нашу семью разлучили. Мне бы сейчас хотелось, чтобы во всей этой ситуации точки над «и» были расставлены, наша правота подтверждена, а органы опеки, которые всё это время так себя вели с нами, понесли ответственность, - подчеркнул мужчина.

Кроме того, Николай и Людмила также хотели бы, чтобы у детей, которые были распределены в другую семью, спросили мнение, действительно ли они хотят там жить.

Фото и видео: Николай Байбаков

