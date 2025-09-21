МВД: причиной возгорания двух авто в Волгограде стал поджог





В Волгограде оперативники установили причину возгорания двух автомобилей на улице Варшавской в Краснооктябрьском районе. Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, причиной пожара стал умышленный поджог.

Напомним, возгорание произошло ночью 21 сентября на улице Варшавской в ЖК «Мишино». Оба автомобиля полностью сгорели. Пожарные ликвидировали горение в 00:52.

- В дежурную часть Отдела полиции №2 поступило сообщение о возгорании двух автомобилей JAC и Toyota Land Cruiser, припаркованных во дворе дома № 2 по ул. Варшавская. В ходе осмотра места происшествия экспертами пожарно-технической лаборатории было установлено, что причиной возгорания явился умышленный поджог, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ - «Умышленное повреждение имущества путем поджога». Раскрытие преступления находится на особом контроле.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области