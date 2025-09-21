



Встречу с лисой, по праву считающейся одной из самых фотогеничных моделей из мира животных, каждый фотограф сочтёт своей большой удачей. Волгоградский биолог Алина Урусова не раз наблюдала за повадками взрослых охотниц и за шалостями юных несмышленышей через объектив фотоаппарата. Серию ее эмоциональных кадров собрали в материале ИА «Высота102».





Внимательные, настороженные и опасливые, лисы все же позволяли Алине Урусовой увидеть хотя бы некоторые эпизоды из их жизни. Порой девушке, влюбленной в мир природы, удавалось застать и совсем непривычные человеческому глазу сцены – например, заплыв рыжей «спортсменки».





- Почти всегда при съемке лис-подростков я сталкивалась с воровством – любопытные модели утаскивали и мою куртку, и фоторюкзак, и крышку от объектива, - улыбается биолог и фотограф Алина Урусова. – В этом случае любопытство берет верх над страхом. Надо признать, что после прочитанной им нотации они всегда оставляли украденное и больше на него не претендовали. Очень интересно наблюдать и за охотой лис – как они прислушиваются, как крутят головой, а после делают резкий изящный прыжок. Иногда эти животные могут здорово напугать. Хотя я давно привыкла к их не самым мелодичным голосам, внезапный крик тревоги в лесу порой вызывают мурашки по телу.





В детстве эти пушистые комочки почти не отличимы от дворовых щенят. Резвясь в лисьих «яслях», они еще не ощущают опасности от наблюдающего за ними человека, а потому встречают его достаточно спокойно и благодушно.

- Лисы – очень умные животные, и подобраться к ним близко крайне непросто. Разве что к совсем юным и несмышленным, - рассказывает Алина. – С малышами нужно вести себя крайне осторожно – сделать буквально пару кадров и постараться скорее уйти, чтобы не вызывать лишних тревог у их родителей. Кстати, чаще всего они находятся рядом со своими детьми и наблюдают за человеком из укромного места. Если опасность становится очевидной, они подают сигнал малышам: прячьтесь! В любом случае тревожить их семьи следует по минимуму.





Какими бы очаровательными эти рыжие создания не казались людям, заигрывать с ними не советуют ни в лесах, ни в городских кварталах.





- Города привлекают лис обилием еды. Если учесть, что многие места с большой натяжкой можно назвать цивилизованными, в непосредственной близости от человека эти животные могут даже выводить потомство, - говорит биолог. – Однако при встрече с лисами их точно не стоит ни гладить, ни кормить с рук. Как и многие другие животные, они переносят бешенство. Для заражения достаточно, чтобы слюна больного попала на поврежденный участок кожи – в глубокую царапину, рану. Если же встреча с вызывающим опасения диким животным все же состоялась, нужно как можно скорее обратиться в травмпункт. У такой грозной болезни, как бешенство, увы, всегда один исход. К слову, близкий контакт с человеком вреден и самим лисам. Молодые особи из-за своей неопытности подходят к своим кормильцам и в поисках еды заходят на жилые территории. Рано или поздно такое соседство закончивается для них трагедией. Поэтому каждому из нас важно включать критическое мышление и думать не только о своей собственной безопасности, но и о последствиях близких знакомств для животных.





Фото Алины Урусовой

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!