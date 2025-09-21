Общество

В Волгоградской области 100-летний юбилей отметила ветеран Анна Золотовскова

21.09.2025
Сегодня, 21 сентября, в Суровикинском районе Волгоградской области чествуют ветерана Великой Отечественной войны Золотовскову Анну Георгиевну. Об этом рассказал в своем официальном Telegram-канале глава района Роман Слива. 

Анна Георгиевна является почетным гражданином Суровикинского района.

- Уважаемая Анна Георгиевна! Благодарю Вас за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, за стойкость и решительность в суровых испытаниях, - поздравил глава ветерана. 

Юбиляршу также поблагодарили за пример любви к Отечеству и пожелали крепкого здоровья.

Фото: Роман Слива / t.me

