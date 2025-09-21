В Волжском на 81-м году жизни скончалась почетный гражданин Тамара Башлыкова





В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 21 сентября, пришло печально известие. На 81-ом году жизни скончала почетный гражданин города-спутника, краевед Тамара Афанасьевна Башлыкова.

Тамара Башлыкова родилась 5 июля 1944 года в Архангельске. В 1967 года окончила Архангельский государственный педагогический институт им. М.В. Ломоносова. В 1963-1968 годах работала научным сотрудником Архангельского областного краеведческого музея, а в 1968 году переехала в Волжский, где начала свою трудовую деятельность в качестве старшего научного сотрудника музея истории города.

За свою жизнь краевед стала автором нескольких книг о Волжском. За заслуги Тамара Афанасьевна награждена золотым знаком «Герб города Волжского», почётным знаком «Во славу города Волжского», другими региональными наградами.

Прощание состоится 23 сентября в 11:00 в храме Серафима Соровского.

Фото: Волжский.ру