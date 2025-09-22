Волгоградцы в октябре получат пенсии досрочно





В Волгоградской области в связи с календарными выходными днями, выпадающими на 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 числа, пенсионеры досрочно получат выплаты. Деньги поступят на банковские счета волгоградских пенсионеров в предыдущий рабочий день.

Напомним, что с 1 октября будет произведено повышение пенсий военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых ведомств. Перечисленные категории волгоградцев получат увеличение на 7,6%. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что повышение произойдет автоматически, без подачи заявлений.

Тем жителям Волгоградской области, которые получают пенсию через организацию федеральной почтовой связи, она придет с 3 по 25 октября. Точная дата устанавливается индивидуально. Получить пенсию можно в кассе почтового отделения или с доставкой на дом.