Академик РАН спрогнозировал в России пик заболеваемости гриппом в декабре





В декабре по прогнозам специалистов ожидается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко.

Онищенко пояснил, что сначала подъем заболеваемости гриппом происходит на протяжении двух-трех недель, после чего в районе четырех недель держится его пик, а далее уходит на спад. Если в регионе начался эпидемический подъем, то зачастую он длится от семи до девяти недель, добавляет специалист.

— Подъем заболеваемости в этом году, скорее всего, начнется в декабре, настоящий, уже с высокими цифрами, затем - после школьных каникул, — пояснил Онищенко РИА Новости.

Однако в этом году ожидается умеренная эпидемия без затяжных последствий.

