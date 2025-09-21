В центре Волгограда полиция задержала юных возмутителей порядка





В Центральном районе Волгограда полиция задержала 17-летнего и 19-летнего местных жителей, которые не давали спать жителям домов. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, инцидент произошел возле дома №2 по улице Аллея Героев.

В 03:10 ночи от местных жителей поступило сообщение о двух молодых дебоширах. Прибывшие сотрудники полиции задержали 17-летнего и 19-летнего жителей города. Молодые люди были доставлены в отдел полиции.

- В отношении 19-летнего нарушителя составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», на родителей 17-летнего юноши составлены административные материалы за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

