В Волгограде полиция задержала ростовчанку, подозреваемую в поджоге двух иномарок

В Волгограде оперативники задержали подозреваемую в поджоге двух иномарок 42-летнюю жительницу Ростовской области.
Напомним, возгорание произошло ночью 21 сентября на улице Варшавской в ЖК «Мишино». Оба автомобиля полностью сгорели. Пожарные ликвидировали горение в 00:52.
В ходе осмотра места происшествия экспертами пожарно-технической лаборатории было установлено, что причиной возгорания явился умышленный поджог.
В результате розыскных мероприятий сотрудникам полиции в короткие сроки удалось установить и задержать подозреваемую. Ей оказалась 42-летняя жительница Ростовской области.
- Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
