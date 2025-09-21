Общество

В Волгограде 21 сентября прощаются с создательницей музея «Память» Натальей Силантьевой

Общество 21.09.2025 14:50
В Волгограде сегодня, 21 сентября прощаются с Натальей Силантьевой, которая долгие годы жизни отдала работе в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Прощание проходит на Димитриевском кладбище. 

Трудовая деятельность Натальи Силантьевой началась в 1981 году еще в Музее обороны Царицына-Сталинграда, где она работала в экспозиционном отделе. В 1986 году она стала ученым секретарем музея.

Но главным делом ее музейной жизни стало создание музея «Память». Она проделала большую работу по сбору материалов, кропотливому изучению документов, встречалась и беседовала с ветеранами – участниками пленения фельдмаршала Паулюса – Петром Васильевичем Алхутовым, Константином Александровичем Мелиховым, Василием Кузьмичом Фоменко. 

В последние годы перед уходом на пенсию волгоградка трудилась в отделе хранения фондов музея-заповедника.

Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

