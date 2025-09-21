В Красноктябрьском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Nissan и мотоцикла Yamaha. Момент аварии запечатлела камера дорожного видеонаблюдения.
По предварительной информации, столкновение произошло напротив строения №1 по улице Лермонтова. На кадрах видно, как водитель мотоцикла сначала таранит автомобиль, после чего мотоцикл вместе с байкером и его пассажиркой падает набок.
В результате волгоградка была госпитализирована.
Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!