Происшествия

В Волгограде неаккуратный байкер протаранил иномарку и покалечил свою пассажирку

Происшествия 21.09.2025 15:25
0
21.09.2025 15:25


В Красноктябрьском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Nissan и мотоцикла Yamaha. Момент аварии запечатлела камера дорожного видеонаблюдения. 



По предварительной информации, столкновение произошло напротив строения №1 по улице Лермонтова. На кадрах видно, как водитель мотоцикла сначала таранит автомобиль, после чего мотоцикл вместе с байкером и его пассажиркой падает набок. 

В результате волгоградка была госпитализирована.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
21.09.2025 10:50
Происшествия 21.09.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.09.2025 10:20
Происшествия 21.09.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.09.2025 09:45
Происшествия 21.09.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2025 20:38
Происшествия 20.09.2025 20:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2025 10:02
Происшествия 20.09.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2025 09:18
Происшествия 20.09.2025 09:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2025 09:02
Происшествия 20.09.2025 09:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2025 06:41
Происшествия 20.09.2025 06:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 21:40
Происшествия 19.09.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 19:16
Происшествия 19.09.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 17:57
Происшествия 19.09.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 17:01
Происшествия 19.09.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 10:54
Происшествия 19.09.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 20:46
Происшествия 18.09.2025 20:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 13:54
Происшествия 18.09.2025 13:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:20
От цели перевода до внешности получателя: сотрудники банков засыпали вопросами снимающих деньги волгоградцевСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде полиция задержала ростовчанку, подозреваемую в поджоге двух иномарокСмотреть фотографии
16:22
Кириенко и Бочаров встретились с участниками финала «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
16:03
В центре Волгограда полиция задержала юных возмутителей порядкаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде неаккуратный байкер протаранил иномарку и покалечил свою пассажиркуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде 21 сентября прощаются с создательницей музея «Память» Натальей СилантьевойСмотреть фотографии
14:16
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров дали старт финальной стадии проекта «Сталинградский призыв»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:42
В Волгоградской области стартовал финал «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
13:31
«Молодёжь очень ценит свое личное время»: hr-специалист о самых востребованных профессиях и кадровом голодеСмотреть фотографии
13:17
В Камышине разыскивают пропавшую 14-летнюю девочкуСмотреть фотографии
13:06
Поезд из Волгограда в Палласовку планируют сделать регулярнымСмотреть фотографии
12:37
МВД: причиной возгорания двух авто в Волгограде стал поджогСмотреть фотографии
12:22
В Волжском на 81-м году жизни скончалась почетный гражданин Тамара БашлыковаСмотреть фотографии
11:55
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В Волгоградской области 100-летний юбилей отметила ветеран Анна ЗолотовсковаСмотреть фотографии
11:07
Черлидерши встретили пассажиров танцем в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Стали известны подробности ночного пожара с двумя автомобилями в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
Неизвестный сбил пешехода в Волгограде и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде на улице Варшавской сгорели два автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
Мамаев курган в Волгограде закроют на 6 часов для посетителейСмотреть фотографии
08:35
«Нет мотива»: следователи не нашли виновных в смерти жителя Котово, умершего в подъезде после вызова скоройСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде и области на новой неделе синоптики пообещали жару до +30ºСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде почтили память Героя России Алексея НагинаСмотреть фотографии
07:03
Участников спецоперации планируют уравнять в правахСмотреть фотографии
06:37
В Михайловке 23-24 сентября пройдут учения с включением сиренСмотреть фотографии
21:15
В Волгограде стартует футбольный турнир памяти легендарного вратаря СССР Льва Яшина Смотреть фотографии
20:38
«Никогда не видела стихию так близко»: известная волгоградка оказалась в эпицентре жуткого лесного пожара в ТурцииСмотреть фотографии
19:16
Победители «Кросса нации» пробежали дистанцию за «Щит и меч Сталинграда»Смотреть фотографии
18:40
Жильцам МКД в Волгограде разрешили не платить за капремонтСмотреть фотографии
18:10
«Работаем ради одного мгновения»: волгоградский художник - о росписи зданий, воспитании зрителей и вандалахСмотреть фотографии
 