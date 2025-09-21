Расследования

Бастрыкин потребовал разобраться с исчезновением разворотного кольца в Волгограде

21.09.2025 18:40
Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки после обращения жителей Кировского района с жалобой о ликвидации троллейбусного движения. 

Установлено, что в период с августа по сентябрь текущего года сотрудниками МУП «Метроэлектротранс» выполнены работы по демонтажу разворотного кольца на конечной станции на улице Тополевой и примыкающих линий, в результате чего участок контактной сети оказался разрушен, а специальное оборудование похищено.

По мнению местных жителей, это привело к ущербу бюджета, а также нарушению их прав на транспортное сообщение, поскольку они лишились доступного маршрута для передвижения. Кольцо соединяло Кировский и Советский районы. Обращения в инстанции результатов не принесли. 

21:15
В МВД пояснили, как отличить письма Госуслуг от фишингаСмотреть фотографии
20:40
Академик РАН спрогнозировал в России пик заболеваемости гриппом в декабреСмотреть фотографии
20:00
«Малыши резвятся, а подростки воруют вещи»: волгоградский биолог показала удивительную жизнь лисицСмотреть фотографии
19:20
«Подлежат утилизации»: власти Волгограда предостерегли горожан от самовольного захоронения питомцевСмотреть фотографии
18:40
Бастрыкин потребовал разобраться с исчезновением разворотного кольца в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Юная волгоградка перечислила с карты отца мошенникам почти 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:20
От цели перевода до внешности получателя: сотрудники банков засыпали вопросами снимающих деньги волгоградцевСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде полиция задержала ростовчанку, подозреваемую в поджоге двух иномарокСмотреть фотографии
16:22
Кириенко и Бочаров встретились с участниками финала «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
16:03
В центре Волгограда полиция задержала юных возмутителей порядкаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде неаккуратный байкер протаранил иномарку и покалечил свою пассажиркуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде 21 сентября прощаются с создательницей музея «Память» Натальей СилантьевойСмотреть фотографии
14:16
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров дали старт финальной стадии проекта «Сталинградский призыв»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:42
В Волгоградской области стартовал финал «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
13:31
«Молодёжь очень ценит свое личное время»: hr-специалист о самых востребованных профессиях и кадровом голодеСмотреть фотографии
13:17
В Камышине разыскивают пропавшую 14-летнюю девочкуСмотреть фотографии
13:06
Поезд из Волгограда в Палласовку планируют сделать регулярнымСмотреть фотографии
12:37
МВД: причиной возгорания двух авто в Волгограде стал поджогСмотреть фотографии
12:22
В Волжском на 81-м году жизни скончалась почетный гражданин Тамара БашлыковаСмотреть фотографии
11:55
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В Волгоградской области 100-летний юбилей отметила ветеран Анна ЗолотовсковаСмотреть фотографии
11:07
Черлидерши встретили пассажиров танцем в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Стали известны подробности ночного пожара с двумя автомобилями в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
Неизвестный сбил пешехода в Волгограде и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде на улице Варшавской сгорели два автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
Мамаев курган в Волгограде закроют на 6 часов для посетителейСмотреть фотографии
08:35
«Нет мотива»: следователи не нашли виновных в смерти жителя Котово, умершего в подъезде после вызова скоройСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде и области на новой неделе синоптики пообещали жару до +30ºСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде почтили память Героя России Алексея НагинаСмотреть фотографии
07:03
Участников спецоперации планируют уравнять в правахСмотреть фотографии
 