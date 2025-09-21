



Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки после обращения жителей Кировского района с жалобой о ликвидации троллейбусного движения.

Установлено, что в период с августа по сентябрь текущего года сотрудниками МУП «Метроэлектротранс» выполнены работы по демонтажу разворотного кольца на конечной станции на улице Тополевой и примыкающих линий, в результате чего участок контактной сети оказался разрушен, а специальное оборудование похищено.

По мнению местных жителей, это привело к ущербу бюджета, а также нарушению их прав на транспортное сообщение, поскольку они лишились доступного маршрута для передвижения. Кольцо соединяло Кировский и Советский районы. Обращения в инстанции результатов не принесли.

