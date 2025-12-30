Общество

Андрей Бочаров обязал чиновников дежурить в новогодние праздники

Общество 30.12.2025 14:43
0
30.12.2025 14:43


Должностные лица в Волгоградской области будут дежурить в новогодние праздники, как и сотрудники оперативных служб. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров сегодня, 30 декабря, на оперативном совещании по вопросам проведения и безопасности праздничных мероприятий в Новый год и Рождество.

- На продолжительный период выходных и праздничных дней организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц и сотрудников оперативных служб, - сказал Андрей Бочаров. - По прогнозам специалистов Гидрометцентра, в период праздничных и выходных дней на территории Волгоградской области ожидается по-настоящему зимняя погода, что требует от руководителей, отвечающих за бесперебойную работу инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, повышенного внимания.

Глава региона своим заместителям и профильным службам поручил:

— выполнение комплексного плана проведения новогодних, рождественских, крещенских и праздничных мероприятий;

— реализация намеченных мер комплексной, в том числе антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей;

— выполнение мероприятий по бесперебойной работе всех систем жизнедеятельности, предприятий и организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, дорожно-транспортной и социальной сферы;

— поддержание в постоянной готовности необходимых резервов сил и средств, сформированных по всем направлениям жизнедеятельности для действий при осложнении обстановки и угрозе чрезвычайных ситуаций.

Фото: администрации Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.12.2025 16:40
Общество 30.12.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 16:25
Общество 30.12.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 16:25
Общество 30.12.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 16:21
Общество 30.12.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 16:18
Общество 30.12.2025 16:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.12.2025 14:43
Общество 30.12.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 14:43
Общество 30.12.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 13:29
Общество 30.12.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 12:34
Общество 30.12.2025 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 12:32
Общество 30.12.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 12:29
Общество 30.12.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 12:09
Общество 30.12.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 11:59
Общество 30.12.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 11:35
Общество 30.12.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 11:31
Общество 30.12.2025 11:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:40
«Нам говорят - догонят»: 89 детей с окраин Волгограда не могут посещать школу из-за поломки автобусаСмотреть фотографии
16:25
Волгоградские бурёнки за год произвели 590 тыс. тонн молокаСмотреть фотографии
16:25
«С надеждой только на лучшее»: Андрей Бочаров накануне праздников обратился к волгоградцамСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Сбылась мечта 8-летнего Егора из Волгограда: он сел за штурвал самолетаСмотреть фотографии
16:18
Губернатор вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ирине СоловьевойСмотреть фотографии
15:23
Путин подписал Указ о спецсборах резервистовСмотреть фотографии
15:22
Полиция пресекла поставку из Москвы в Волгоград партии поддельного алкоголяСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Андрей Бочаров обязал чиновников дежурить в новогодние праздникиСмотреть фотографии
14:43
Волгоградцам рассказали, куда жаловаться на транспорт и ЖКХ во время праздниковСмотреть фотографии
13:46
В Волжском пьяный водитель снес столб и едва не убил пассажираСмотреть фотографии
13:29
Андрей Бочаров вручил госнаграды тренерам, аграриям, спасателям и медикамСмотреть фотографии
13:16
Как развивалась Волгоградская область в 2025 году: цифры и фактыСмотреть фотографии
12:51
Двое волгоградцев под Новый год лишились колес за неуплату 161 штрафаСмотреть фотографии
12:34
«Это какой-то сюр»: волгоградцам запретили обсуждать легализацию автомойки под окнами МКДСмотреть фотографии
12:32
Семья из Волгограда получила билеты в цирк после обращения к ПутинуСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде дачный маршрут № 48э станет круглогодичнымСмотреть фотографии
12:09
Отделения Соцфонда Волгоградской области откроются 5 январяСмотреть фотографии
11:59
Новоиспечённому волгоградцу грозит до 20 лет тюрьмы за проукраинские граффитиСмотреть фотографии
11:35
Как повысятся тарифы на электроэнергию в Волгоградской области в 2026 годуСмотреть фотографии
11:31
ДТП парализовало движение трамваев №2 и 6Смотреть фотографииCмотреть видео
11:29
В Волгограде и области из школьников подготовили операторов БПЛАСмотреть фотографии
11:23
Более 29 миллионов километров проехали волгоградцы вместе с DriveeСмотреть фотографии
10:46
Волгоградскую фирму уличили в хищении 1 млн на реконструкции братской могилыСмотреть фотографии
10:33
Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре 1 январяСмотреть фотографии
10:24
17 новогодних арт-объектов появились на территории завода «Красный октябрь»Смотреть фотографии
10:20
Вышедший на свободу стример из Волгограда Прокудин снял штаны перед подписчикамиСмотреть фотографии
09:51
Из аварийного жилья на улицу? Минстрой разработал новый порядок расселения аварийных домовСмотреть фотографии
09:34
33 дома в цыганском поселке Волгограда обесточили из-за долгов и самоуправстваСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Когда трамвай становится сказкой: новогодний маршрут от «Ровесника»Смотреть фотографии
08:59
Волгоградский пенсионер отдал 1,5 миллиона за картинку внедорожника мечтыСмотреть фотографии
 