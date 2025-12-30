Андрей Бочаров обязал чиновников дежурить в новогодние праздники

Должностные лица в Волгоградской области будут дежурить в новогодние праздники, как и сотрудники оперативных служб. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров сегодня, 30 декабря, на оперативном совещании по вопросам проведения и безопасности праздничных мероприятий в Новый год и Рождество.

- На продолжительный период выходных и праздничных дней организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц и сотрудников оперативных служб, - сказал Андрей Бочаров. - По прогнозам специалистов Гидрометцентра, в период праздничных и выходных дней на территории Волгоградской области ожидается по-настоящему зимняя погода, что требует от руководителей, отвечающих за бесперебойную работу инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, повышенного внимания.

Глава региона своим заместителям и профильным службам поручил:

— выполнение комплексного плана проведения новогодних, рождественских, крещенских и праздничных мероприятий;

— реализация намеченных мер комплексной, в том числе антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей;

— выполнение мероприятий по бесперебойной работе всех систем жизнедеятельности, предприятий и организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, дорожно-транспортной и социальной сферы;

— поддержание в постоянной готовности необходимых резервов сил и средств, сформированных по всем направлениям жизнедеятельности для действий при осложнении обстановки и угрозе чрезвычайных ситуаций.

Фото: администрации Волгоградской области





