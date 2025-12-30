Волгоградские бурёнки за год произвели 590 тыс. тонн молока





В Волгоградской области за год надои молока выросли на 4,7% к результатам прошлого года. По предварительной информации регионального комитета сельского хозяйства, в общей сложности бурёнки произвели 590 тыс. тонн молока.

- От каждой фуражной коровы с начала года в среднем получено 8243,6 килограммов молока. В тройке лидеров по валовому надою — Калачевский, Фроловский и Николаевский районы, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Специалисты отмечают, что таким результатам способствует создание в области собственной кормовой базы. В 2025 году уровень её заготовки достиг 1038 тыс. тонн: 652,5 тыс. тонн грубых кормов и 373,2 тыс. тонн — зернофуража. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,2%.

Кроме того, в 2025 году в Калачевском районе завершилось создание крупного молочного комплекса СП «Донское» мощностью порядка 41 тыс. тонн молока в год.

