Разборки с игрушечным пистолетом: драма из-за мужчины разыгралась под Волгоградом

Расследования 30.12.2025 18:55
В Чернышковском районе Волгоградской области полиция задержала ранее судимую 39-летнюю местную жительницу, которая подозревается в разбойном нападении. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, причиной противоправных действий гражданки стала ревность. 

Так, в полицию обратилась 26-летняя пострадавшая, которая сообщила, что ее знакомая, угрожая предметом похожим на пистолет, потребовала перевести ей на карту денежные средства в размере 4 тысяч рублей. Вскоре сотрудники полиции задержали предполагаемую преступницу. 

Подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что приревновала своего гражданского супруга к приятельнице, вооружилась игрушечным пистолетом сына и отправилась выяснять отношения. Во время ссоры женщина несколько раз ударила потерпевшую и потребовала перевести ей деньги. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Женщина задержана на основании ст. 91 УПК РФ.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

