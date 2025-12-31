В Волгограде потрёпанную дорожную разметку обновят за 150 млн рублей





Власти Волгограда в канун нового года начали подготовку к новому сезону дорожных работ. Мэрия объявила о поиске подрядчика, готового восстановить разметку на дорогах общего пользования.

Согласно проектно-сметной документации, исполнителю предстоит демонтировать уцелевшие фрагменты старой разметки и нанести новые с использованием краски или специального термопластика. Также в соглашении прописано нанесение стоп-линий, обозначение пешеходных переходов, островков безопасности, стрелок направлений и некоторых других специальных символов.

Отметим, все работы должны выполняться без остановки автомобильного движения по заявкам МУ «Комдорстрой» в течение всего 2026 года. На эти цели из бюджета выделено 150 млн рублей. Подрядчика отберут по итогу открытого аукциона в середине января.

Фото: из архива ИА «Высота 102»