Новоиспечённому волгоградцу грозит до 20 лет тюрьмы за проукраинские граффити





В Волгоградской области региональное управление ФСБ России вычислило местного жителя, вступившего в украинскую террористическую организацию. Мужчина в возрасте 28 лет, недавно приобретший российское гражданство, по заданию вражеского диверсионного военизированного формирования занимался провокационной деятельностью.

- В ноябре этого года, выполняя задание представителя диверсионного формирования, гражданин РФ нанес 12 графических изображений с его символикой на фасады многоквартирных жилых домов и заборы в местах массового пребывания людей, после чего направил фотоотчет выполненного задания представителю терорганизации, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Отметим, за участие в антигосударственной деятельности в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Кроме того, управление ФСБ инициировало процедуру лишения уроженца иностранного государства, зарегистрированного в Волгоградской области, российского гражданства.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области