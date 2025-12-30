Общество

Одеяла в комплект к подушкам закупают для ПВР в Волгограде

30.12.2025
Администрация Волгограда закупают партию одеял для пунктов временного размещения населения. Всего будет приобретено 400 единиц постельных принадлежностей. На эти цели планируется потратить 620 тысяч рублей – это начальная цена закупки, которая в процессе торгов может быть снижена.

В среднем одно одеяло для ПВР обойдется бюджету в 1550 рублей.

Ранее, напомним, власти Волгограда объявили аукцион на поставку 400 подушек стоимостью 510 рублей каждая.

Теперь, судя по количеству постельных принадлежностей, в комплект подушкам власти закупают и одеяла. Товар должен быть поставлен в течение 10 дня с даты заключения контракта.

Фото из архива V102.RU

