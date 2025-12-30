Двое волгоградцев под Новый год лишились колес за неуплату 161 штрафа

Долги в общей сложности по 161 штрафу ГИБДД стали основанием для ареста машин у двоих жителей Волгограда. Нарушители попались в ходе очередного рейда, которые проводили сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы.

Как уточнили в ГУ ФССП России по региону, водитель Lada Priora задолжал 160 тысяч рублей более чем по 100 штрафам за нарушение ПДД. Второй автомобилист собрал 61 штраф на 100 тысяч рублей и не погасил их.

После ареста машин водитель Lada Priora все же нашел деньги, чтобы расплатиться по долгам. Машину в итоге ему вернули. А второй должник так и остался без колес под Новый год.

- Арестованный автомобиль направлен на ответственное хранение, и в данный момент сотрудники органа принудительного исполнения готовят имущество к реализации, - рассказали в управлении.

Всего в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Неплательщик» приставы наложили 65 арестов на имущество должников, из них 47 арестов — на транспортные средства. Это позволило на месте взыскать 2,2 миллиона рублей задолженности.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области





