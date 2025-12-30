Отделения Соцфонда Волгоградской области откроются 5 января





Работники клиентских служб отделений СФР по Волгоградской области прервут каникулы и выйдут на работу 5 января, чтобы у жителей региона была возможность решить насущные вопросы. При этом часть клиентских служб будет функционировать по сокращённому графику – с 10-00 ч. до 15-00 ч..

В этот день можно обратиться по вопросам выплаты социального пособия на погребение, а также иным услугам, если дата приёма заявления влияет на дату или размер выплат, пояснили в региональном отделении фонда.

Клиентские службы 5 января будут работать во всех районах Волгограда, Волжском, Камышине, Урюпинске, Фролово, Михайловке. А 12 января у сотрудников СФР, как и у всех россиян, будет уже обычный рабочий день.



