«Это какой-то сюр»: волгоградцам запретили обсуждать легализацию автомойки под окнами МКД





В Тракторозаводском районе Волгограда неожиданный поворот обрела история с автомойкой, внезапно выросшей под окнами 16-этажного здания №1а на ул. им. Кропоткина. Летом 2025 года власти проиграли суд о признании объекта самостроем, а в декабре сообщили о проведении общественных слушаний, необходимых для окончательной легализации объекта.

- Первый суд был очень странный. Арбитраж почему-то отказал администрации в привлечении к рассмотрению дела экспертов Роспотребнадзора, хотя с иском власти обратились после наших многочисленных жалоб на едкий химический запах и круглосуточный шум. А подтвердить или опровергать их могли только профильные специалисты. Но на это суд предпочёл не обращать внимания, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.





По существу требований мэрии, в рамках разбирательств была назначена независимая экспертиза, которая, однако, встала на сторону владельца круглосуточной автомойки.

- Произведенные работы после ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Павлова, 2Б, перепланировкой или реконструкцией, исходя из утвержденной проектной документации при вводе объекта в эксплуатацию, являются переустройством и перепланировкой, - подчёркивается в материалах судебного решения, с которым удалось ознакомиться журналистам.

При этом самостроем объект мог бы быть признан лишь при несогласованной с властями реконструкции.

Одержав победу, коммерсанты пошли в наступление и подали теперь свой иск в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием о признании незаконным отказа мэрии в изменении разрешённого вида использования земли с участка для размещения магазина на территорию автомойки. Однако в этот раз суд формально поддержал позицию властей, признав в ноябре 2025 года вынесенный ранее чиновниками отказ правомерным из-за имеющихся у властей тогда вопросов к законности объекта.

Однако, учитывая предыдущий вердикт, предприниматели вновь подали в мэрию заявку, и соответствующая процедура городскими властями была всё же начата.

- Для всех жителей нашего 16-этажного дома это шок. Даже по официальным замерам от автомойки до нашего дома около 30 метров, а по нормативу защитная зона должна быть не менее 50 метров. У нас у многих дети маленькие, где-то пожилые люди живут, и мы все оказались в заложниках. Мы не можем ни зимой, ни летом открыть окна даже на проветривание. Автомойка круглосуточная, машины часто стоят с работающими двигателями, многие водители включают громкую музыку, и так днями напролёт. Все эти выхлопы, аэрозольные примеси от моющих веществ – всё это нон-стопом идёт в наши квартиры, - подчеркнула обратившаяся в редакцию волгоградка.





В настоящее время власти объявили о проведении общественных слушаний по вопросу легализации коммерческого объекта, однако жителям прилегающего к автомойке МКД, которым он больше всего неудобств и доставляет, администрация запретила участвовать в слушаниях.





Согласно публичной кадастровой карте, между территорией автомойки и 16-этажным домом 1а на ул. им. Кропоткина проходит полоска неразмежеванной земли шириной около 6 метров. В результате формально оба объекта не имеют общей границы, на основании чего власти и отказывают местным жителям в праве высказать своё мнение.





- Граждане, постоянно проживающие в многоквартирном доме по ул. им. Кропоткина, 1а, и правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства по вышеуказанному адресу, не могут быть признаны участниками публичных слушаний по проекту, - подчёркивается в направленном собственникам официальном ответе департамента городского хозяйства администрации Волгограда.

Отметим, сейчас волгоградцы собирают подписи и планируют обратиться с коллективной жалобой в прокуратуру Волгоградской области. Жильцы МКД надеются, что, возможно, хотя бы в надзорном органе помогут отстоять их законные права на участие в общественных слушаниях, а также спокойную жизнь без ночных дискотек и нескончаемых выхлопных выбросов.

Фото: панорама сервиса «Яндекс Карты», жители МКД.