Общество

«Это какой-то сюр»: волгоградцам запретили обсуждать легализацию автомойки под окнами МКД

Общество 30.12.2025 12:34
0
30.12.2025 12:34


В Тракторозаводском районе Волгограда неожиданный поворот обрела история с автомойкой, внезапно выросшей под окнами 16-этажного здания №1а на ул. им. Кропоткина. Летом 2025 года власти проиграли суд о признании объекта самостроем, а в декабре сообщили о проведении общественных слушаний, необходимых для окончательной легализации объекта.

- Первый суд был очень странный. Арбитраж почему-то отказал администрации в привлечении к рассмотрению дела экспертов Роспотребнадзора, хотя с иском власти обратились после наших многочисленных жалоб на едкий химический запах и круглосуточный шум. А подтвердить или опровергать их могли только профильные специалисты. Но на это суд предпочёл не обращать внимания, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.


По существу требований мэрии, в рамках разбирательств была назначена независимая экспертиза, которая, однако, встала на сторону владельца круглосуточной автомойки.

- Произведенные работы после ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Павлова, 2Б, перепланировкой или реконструкцией, исходя из утвержденной проектной документации при вводе объекта в эксплуатацию, являются переустройством и перепланировкой, - подчёркивается в материалах судебного решения, с которым удалось ознакомиться журналистам.

При этом самостроем объект мог бы быть признан лишь при несогласованной с властями реконструкции.

Одержав победу, коммерсанты пошли в наступление и подали теперь свой иск в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием о признании незаконным отказа мэрии в изменении разрешённого вида использования земли с участка для размещения магазина на территорию автомойки. Однако в этот раз суд формально поддержал позицию властей, признав в ноябре 2025 года вынесенный ранее чиновниками отказ правомерным из-за имеющихся у властей тогда вопросов к законности объекта.

Однако, учитывая предыдущий вердикт, предприниматели вновь подали в мэрию заявку, и соответствующая процедура городскими властями была всё же начата.

- Для всех жителей нашего 16-этажного дома это шок. Даже по официальным замерам от автомойки до нашего дома около 30 метров, а по нормативу защитная зона должна быть не менее 50 метров. У нас у многих дети маленькие, где-то пожилые люди живут, и мы все оказались в заложниках. Мы не можем ни зимой, ни летом открыть окна даже на проветривание. Автомойка круглосуточная, машины часто стоят с работающими двигателями, многие водители включают громкую музыку, и так днями напролёт. Все эти выхлопы, аэрозольные примеси от моющих веществ – всё это нон-стопом идёт в наши квартиры, - подчеркнула обратившаяся в редакцию волгоградка.


В настоящее время власти объявили о проведении общественных слушаний по вопросу легализации коммерческого объекта, однако жителям прилегающего к автомойке МКД, которым он больше всего неудобств и доставляет, администрация запретила участвовать в слушаниях.


Согласно публичной кадастровой карте, между территорией автомойки и 16-этажным домом 1а на ул. им. Кропоткина проходит полоска неразмежеванной земли шириной около 6 метров. В результате формально оба объекта не имеют общей границы, на основании чего власти и отказывают местным жителям в праве высказать своё мнение.


- Граждане, постоянно проживающие в многоквартирном доме по ул. им. Кропоткина, 1а, и правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства по вышеуказанному адресу, не могут быть признаны участниками публичных слушаний по проекту, - подчёркивается в направленном собственникам официальном ответе департамента городского хозяйства администрации Волгограда.

Отметим, сейчас волгоградцы собирают подписи и планируют обратиться с коллективной жалобой в прокуратуру Волгоградской области. Жильцы МКД надеются, что, возможно, хотя бы в надзорном органе помогут отстоять их законные права на участие в общественных слушаниях, а также спокойную жизнь без ночных дискотек и нескончаемых выхлопных выбросов.

Фото: панорама сервиса «Яндекс Карты», жители МКД.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.12.2025 13:29
Общество 30.12.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 12:34
Общество 30.12.2025 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 12:32
Общество 30.12.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 12:29
Общество 30.12.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 12:09
Общество 30.12.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 11:59
Общество 30.12.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 11:35
Общество 30.12.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 11:31
Общество 30.12.2025 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 11:29
Общество 30.12.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 11:23 Реклама
Общество 30.12.2025 11:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.12.2025 10:33
Общество 30.12.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 10:24 Реклама
Общество 30.12.2025 10:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.12.2025 10:20
Общество 30.12.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 09:51
Общество 30.12.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 09:34
Общество 30.12.2025 09:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
Андрей Бочаров вручил госнаграды тренерам, аграриям, спасателям и медикамСмотреть фотографии
13:16
Как развивалась Волгоградская область в 2025 году: цифры и фактыСмотреть фотографии
12:51
Двое волгоградцев под Новый год лишились колес за неуплату 161 штрафаСмотреть фотографии
12:34
«Это какой-то сюр»: волгоградцам запретили обсуждать легализацию автомойки под окнами МКДСмотреть фотографии
12:32
Семья из Волгограда получила билеты в цирк после обращения к ПутинуСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде дачный маршрут № 48э станет круглогодичнымСмотреть фотографии
12:09
Отделения Соцфонда Волгоградской области откроются 5 январяСмотреть фотографии
11:59
Новоиспечённому волгоградцу грозит до 20 лет тюрьмы за проукраинские граффитиСмотреть фотографии
11:35
Как повысятся тарифы на электроэнергию в Волгоградской области в 2026 годуСмотреть фотографии
11:31
ДТП парализовало движение трамваев №2 и 6Смотреть фотографииCмотреть видео
11:29
В Волгограде и области из школьников подготовили операторов БПЛАСмотреть фотографии
11:23
Более 29 миллионов километров проехали волгоградцы вместе с DriveeСмотреть фотографии
10:46
Волгоградскую фирму уличили в хищении 1 млн на реконструкции братской могилыСмотреть фотографии
10:33
Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре 1 январяСмотреть фотографии
10:24
17 новогодних арт-объектов появились на территории завода «Красный октябрь»Смотреть фотографии
10:20
Вышедший на свободу стример из Волгограда Прокудин снял штаны перед подписчикамиСмотреть фотографии
09:51
Из аварийного жилья на улицу? Минстрой разработал новый порядок расселения аварийных домовСмотреть фотографии
09:34
33 дома в цыганском поселке Волгограда обесточили из-за долгов и самоуправстваСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Когда трамвай становится сказкой: новогодний маршрут от «Ровесника»Смотреть фотографии
08:59
Волгоградский пенсионер отдал 1,5 миллиона за картинку внедорожника мечтыСмотреть фотографии
08:47
12 лет назад в Волгограде террорист взорвал троллейбусСмотреть фотографии
08:17
Волгоградцев предупредили о сбоях мобильного интернета в новогодние праздникиСмотреть фотографии
07:51
Гидрометцентр предсказал волгоградцам снежный январьСмотреть фотографии
07:12
Цену недостающих пенсионных баллов в 2026 году назвали волгоградцамСмотреть фотографии
06:24
Медицинский холодильник раздробил ногу строителю под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:05
180 тыс. волгоградцев не смогут отдохнуть за границей из-за долговСмотреть фотографии
22:11
Путин назначил четырех новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:49
В Волгограде топ-менеджеру отменили оправдательный приговор за неуплату 17 млн налоговСмотреть фотографии
21:16
Путин подписал указ о первом круглогодичном призывеСмотреть фотографии
20:51
Трамп намерен пересмотреть подходы к работе с Зеленским после атаки на резиденцию ПутинаСмотреть фотографии
 