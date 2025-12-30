Минтранс в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнил мечту 8-летнего Егора из Волгограда, который загадал посетить воздушную гавань и побывать в кабине пилота. Как сообщили в пресс-службе волгоградского аэропорта, в этом ему помогли руководство Росавиации, аэропорта, Госкорпорации по ОрВД и авиакомпании «Россия».

Как устроен мир авиации, рассказал замруководителя Росавиации и профессиональный пилот Сергей Страмоус. Также мальчику провели экскурсию по аэропорту и показали все процессы, происходящие ежедневно в воздушной гавани. Он смог посетить аварийно-спасательную станцию, где сотрудники продемонстрировали действия при объявлении сигнала «Тревога» и показали работу пожарных расчетов.





Также начальник Волгоградского Центра ОВД Госкорпорации по ОрВД Олег Сафонов провел для Егора экскурсию по командно-диспетчерскому пункту, где его больше всего впечатлил зал управления воздушным движением и тренажерный зал.

Однако самым запоминающимся моментом для юного волгоградца стало посещение кабины самолета SSJ-100. Члены экипажа рассказали ему об управлении самолетом и продемонстрировали работу гидравлической системы и системы кондиционирования.

– У нас невероятные впечатления от сегодняшнего дня. Огромное спасибо Минтрансу России и всем, кто помогал в исполнении мечты Егора. Мир гражданской авиации стал для него чуть ближе и понятнее, ему безумно всё понравилось. Егор ещё больше укрепился в стремлении стать авиатором, – поделилась мама мальчика Анастасия Пономарёва.

Фото: Аэропорт Волгограда / t.me