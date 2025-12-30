



В России в структуре Вооружённых сил начал действовать новый род войск – войска беспилотных систем (БпС). Накануне ИА «Высота 102» подробно рассказывало о том, кто из волгоградцев может вступить в эти войска и какие выплаты полагаются военнослужащим. О необходимости создания нового рода войск подробно рассказал сотрудник пункта по отбору на контрактную службу в ВС РФ, прапорщик Александр Благонравин.

– Новый род войск создан специально для проведения боевых операций, в которых будут задействованы беспилотные комплексы различного профиля и назначения. Необходимость их создания продиктовала СВО, – объясняет специалист. – Верховный главнокомандующий Владимир Путин летом 2025 года подтвердил, что в Вооружённых Силах идёт процесс по созданию новой боевой структуры как отдельного рода войск. Министр обороны России Андрей Белоусов в сентябре 2025 года заявил, что беспилотники выполняют до 80 процентов огневых задач. Войска беспилотных систем – это основа формирования современных подходов к ведению войны – и сегодня, и завтра. Они должны и будут действовать в воздухе, на суше, на воде и под водой. В ближайшем будущем — возможно, и в космосе.

По словам Благонравина, к комплектованию войск БпС предъявляются повышенные требования – и в целом, и к каждому кандидату в частности.

– Это как раз тот случай, когда кадры действительно решают всё, – цитирует спикера РИАЦ.

Основными источниками комплектования являются военнослужащие по призыву, контрактники – участники СВО и проходящие военную службу в других видах и родах войск, добровольцы из состава отрядов БАРС, граждане, пребывающие в запасе.

– Есть ли какие-то предпочтения при приёме в войска? При прочих равных условиях приоритет отдается кандидатам, имеющим опыт службы (работы) в авиационных воинских частях (подразделениях), подразделениях специального назначения (разведывательных), – продолжает Александр Благонравин. – Также в приоритете кандидаты с опытом работы от года в сфере информационных технологий, электроники, радиотехники или смежных областях, пилотам дроно), киберспортсменам, авиамоделистам, программистам, радиотехникам, автомеханикам, лицам, увлекающимся компьютерными играми.

