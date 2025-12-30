



В Волгоградской области увеличен размер единовременной выплаты для жителей региона, пополнивших ряды беспилотных войск. С 1 января 2026 года волгоградцы, подписывавшие контракт с Минобороны России и убывшие для прохождения службы в подразделения беспилотных систем, смогут рассчитывать на разовую выплату в суммарном размере 2,1 млн рублей.

В эту сумму входит региональная единовременная денежная выплата в размере 1,7 млн рублей, а также федеральная выплата - 400 тыс. рублей.

Отметим, ранее в регионе бойцы соответствующей категории могли рассчитывать на разовую выплату в размере лишь 1,4 млн рублей. Напомним, накануне редакция подробно рассказывала о том, кого набирают в беспилотные войска и какие задачи стоят перед такими подразделениями.