Волгоградцам рассказали, куда жаловаться на транспорт и ЖКХ во время праздников





В Волгограде на новогодних праздниках все городские службы, задействованные в жизнеобеспечении населения, перейдут на особый режим работы. Несмотря на выходные, тысячи специалистов продолжат следить за уборкой дворов и улиц, подачей электроэнергии и тепла. При аварийных ситуациях граждане могут обратиться за помощью на круглосуточные горячие линии.

На случай коммунальных аварий в областном центре функционирует единый диспетчерский центр – 8 (8442) 333-134. Сюда можно пожаловаться на холодные батареи, отсутствие воды или электроэнергии.

Кроме того, решить часть коммунальных вопросов, а также пожаловаться на уборку общественных территорий горожане могут в круглосуточных диспетчерских МБУ ЖКХ: Красноармейский район – 8(8442) 67-70-67; Кировский район – 8(8442) 45-29-83; Советский район – 8(8442) 41-69-51; Центральный район – 8(8442) 23-13-15; Краснооктябрьский район – 8(8442) 73-50-82; Тракторозаводский район – 8(8442) 70-10-26; Ворошиловский и Дзержинский районы - 8(8442) 333-134.

Оперативно сообщить о сбое в вывозе мусора горожане могут на горячей линии регионального оператора по работе с ТКО: 8(8442) 230-230.

Уточнить график работы общественного транспорта, а также сообщить о перебоях на линии пассажиры возможно в диспетчерской городского центра управления пассажирскими перевозками – 8(8442) 23-31-60.