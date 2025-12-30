Общество

Как повысятся тарифы на электроэнергию в Волгоградской области в 2026 году

30.12.2025
В Волгоградской области с 1 января 2026 года будут действовать новые тарифы на электроэнергию. С 1 января индексация тарифов составит 1,7% для всех субъектов страны в связи с повышением ставки НДС, пояснили в региональном комитете тарифного регулирования.

Для Волгоградской области ФАС России определен минимальный тариф на уровне 7,48 руб. за киловатт-час, а максимальный — 7,49 руб.

Для горожан, пользующихся газовыми плитами, тариф на электроэнергию с 1 января увеличится на 11 копеек — с 6,62 руб./кВт. ч до 6,73 руб./кВт. ч, а с 1 октября составит 7,49 руб./кВт. ч. Для жителей сельских населенных пунктов, а также тех, кто проживает в домах с электроплитами и электроотопителями, тариф по-прежнему будет ниже базового. С 1 января понижающий коэффициент, который будет применяться к тарифам на электроэнергию для сельского населения и приравненных к нему категорий потребителей, составит 0,7, с 1 октября — 0,71. С января тариф для данной категории граждан вырастет на 8 копеек: с 4,64 руб./кВт.ч до 4,72 руб./кВт. ч. с октября — еще на 60 копеек и составит 5,32 руб./кВт.ч. Также применяются понижающие коэффициенты для садоводческих некоммерческих объединений.

Напомним, что с 2025 года в регионе действует дифференциация тарифов на электроэнергию: стоимость электроэнергии зависит от объема её потребления. 

Ранее сообщалось о двух волнах повышения тарифов за услуги ЖКХ в Волгоградской области в следующем году. При этом власти напоминают, что  значительная часть потребителей пользуется мерами поддержки государства на оплату услуг ЖКХ. 


