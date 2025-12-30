Происшествия

В Волжском пьяный водитель снес столб и едва не убил пассажира

Происшествия 30.12.2025 13:46
0
30.12.2025 13:46


Пьяный водитель в городе Волжский Волгоградской области снес железобетонный столб и едва не погиб вместе с пассажиром. Пострадавших с места происшествия увезли в больницу, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Авария произошла напротив дома №45Ф по улице Карбышева накануне во второй половине дня. Установлено, что водитель Hyundai Elantra был пьян.

- Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомашиной Hyundai Elantra и совершил наезд на световую опору, - рассказали в Главке полиции.

В результате пострадали сам водитель и его пассажир.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
30.12.2025 13:46
Происшествия 30.12.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.12.2025 12:51
Происшествия 30.12.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2025 19:21
Происшествия 29.12.2025 19:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2025 15:13
Происшествия 29.12.2025 15:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2025 13:51
Происшествия 29.12.2025 13:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2025 11:22
Происшествия 29.12.2025 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2025 10:56
Происшествия 29.12.2025 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2025 14:06
Происшествия 28.12.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2025 12:14
Происшествия 28.12.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2025 00:54
Происшествия 28.12.2025 00:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2025 12:55
Происшествия 27.12.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2025 11:10
Происшествия 27.12.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2025 14:43
Происшествия 26.12.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 17:09
Происшествия 25.12.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 14:35
Происшествия 25.12.2025 14:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:40
«Нам говорят - догонят»: 89 детей с окраин Волгограда не могут посещать школу из-за поломки автобусаСмотреть фотографии
16:25
Волгоградские бурёнки за год произвели 590 тыс. тонн молокаСмотреть фотографии
16:25
«С надеждой только на лучшее»: Андрей Бочаров накануне праздников обратился к волгоградцамСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Сбылась мечта 8-летнего Егора из Волгограда: он сел за штурвал самолетаСмотреть фотографии
16:18
Губернатор вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ирине СоловьевойСмотреть фотографии
15:23
Путин подписал Указ о спецсборах резервистовСмотреть фотографии
15:22
Полиция пресекла поставку из Москвы в Волгоград партии поддельного алкоголяСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Андрей Бочаров обязал чиновников дежурить в новогодние праздникиСмотреть фотографии
14:43
Волгоградцам рассказали, куда жаловаться на транспорт и ЖКХ во время праздниковСмотреть фотографии
13:46
В Волжском пьяный водитель снес столб и едва не убил пассажираСмотреть фотографии
13:29
Андрей Бочаров вручил госнаграды тренерам, аграриям, спасателям и медикамСмотреть фотографии
13:16
Как развивалась Волгоградская область в 2025 году: цифры и фактыСмотреть фотографии
12:51
Двое волгоградцев под Новый год лишились колес за неуплату 161 штрафаСмотреть фотографии
12:34
«Это какой-то сюр»: волгоградцам запретили обсуждать легализацию автомойки под окнами МКДСмотреть фотографии
12:32
Семья из Волгограда получила билеты в цирк после обращения к ПутинуСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде дачный маршрут № 48э станет круглогодичнымСмотреть фотографии
12:09
Отделения Соцфонда Волгоградской области откроются 5 январяСмотреть фотографии
11:59
Новоиспечённому волгоградцу грозит до 20 лет тюрьмы за проукраинские граффитиСмотреть фотографии
11:35
Как повысятся тарифы на электроэнергию в Волгоградской области в 2026 годуСмотреть фотографии
11:31
ДТП парализовало движение трамваев №2 и 6Смотреть фотографииCмотреть видео
11:29
В Волгограде и области из школьников подготовили операторов БПЛАСмотреть фотографии
11:23
Более 29 миллионов километров проехали волгоградцы вместе с DriveeСмотреть фотографии
10:46
Волгоградскую фирму уличили в хищении 1 млн на реконструкции братской могилыСмотреть фотографии
10:33
Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре 1 январяСмотреть фотографии
10:24
17 новогодних арт-объектов появились на территории завода «Красный октябрь»Смотреть фотографии
10:20
Вышедший на свободу стример из Волгограда Прокудин снял штаны перед подписчикамиСмотреть фотографии
09:51
Из аварийного жилья на улицу? Минстрой разработал новый порядок расселения аварийных домовСмотреть фотографии
09:34
33 дома в цыганском поселке Волгограда обесточили из-за долгов и самоуправстваСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Когда трамвай становится сказкой: новогодний маршрут от «Ровесника»Смотреть фотографии
08:59
Волгоградский пенсионер отдал 1,5 миллиона за картинку внедорожника мечтыСмотреть фотографии
 