В Волжском пьяный водитель снес столб и едва не убил пассажира

Пьяный водитель в городе Волжский Волгоградской области снес железобетонный столб и едва не погиб вместе с пассажиром. Пострадавших с места происшествия увезли в больницу, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Авария произошла напротив дома №45Ф по улице Карбышева накануне во второй половине дня. Установлено, что водитель Hyundai Elantra был пьян.

- Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомашиной Hyundai Elantra и совершил наезд на световую опору, - рассказали в Главке полиции.

В результате пострадали сам водитель и его пассажир.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





