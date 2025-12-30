Семья из Волгограда получила билеты в цирк после обращения к Путину





В Волгограде семья Медведевых получила билеты в цирк после обращения к Владимиру Путину. Об этом 30 декабря рассказали в региональном отделении «Народного фронта».

7-летний Максим давно мечтал пойти в цирк, но здание было долгое время закрыто на реконструкции. Когда же волгоградский цирк был открыт, то мальчик и его прабабушка решили обратиться с данной просьбой на прямой линии к главе государства.

Его просьбу услышали в администрации города и вся семья - родители и трое детей - получила долгожданные билеты. Дед Мороз и Снегурочка вместе с билетами передали семье еще и сладкие подарки от Владимира Путина.

Фото: Народный фронт / t.me