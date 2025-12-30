Общество

«Нам говорят - догонят»: 89 детей с окраин Волгограда не могут посещать школу из-за поломки автобуса

Дети из поселков Гули Королёвой и Майский в Советском районе Волгограда с весны текущего года лишены возможности посещать школу из-за технической неисправности автобуса. С 1 сентября проблема обострилась, и решить ее пока не удается, сообщили ИА «Высота 102» родители школьников.

- С конца мая подвоза нет. Школьный автобус сломался. С сентября, когда возобновился учебный процесс, нас стали кормить завтраками. Обещали сегодня-завтра проблему решить, но уже конец декабря, а автобуса всё нет, - рассказала информагентству волгоградка Елена Андреева.

По словам женщины, ее ребенок учится в филиале МОУ СШ № 129, который находится в поселке Горный Советского района Волгограда. Ранее на занятия из поселка Майский вместе с другими детьми его забирал школьный автобус. Также в это общеобразовательное учреждение подвозили и школьников из поселка имени Гули Королевой, но уже полгода как дети из двух населенных пунктов вынуждены пропускать занятия и учиться дистанционно. 

- От поселка Майский до школы примерно 9 километров, от поселка Гули Королевой еще дальше – около 15-16 километров. Добраться на общественном транспорте невозможно, так как он ходит очень редко. Родители, у которых есть машины, могут, конечно, довезти ребенка до школы, но вот забрать уже проблематично. Уроки заканчиваются гораздо раньше, чем работа у родителей. Поэтому школу мы посещаем очень редко, - рассказала женщина.


С такой проблемой столкнулись родители и других учеников. Взрослые обеспокоены тем, что пока руководство школы решает проблему с автобусом, их дети лишены возможности учиться.

- Одно время нам даже домашние задания не давали почему-то. Такое впечатление, что про наших детей просто забыли, - рассказывают жители Майского. – Родители начали возмущаться, что, дескать, кого мы растим, почему детей ограничивают в знаниях. А нам отвечают, что ничего страшного – догонят.

Недавно руководство школы проинформировало родителей, что для подвоза детей закуплен новый автобус, но пока им пользоваться нельзя.

- Якобы теперь ждем постановку на учет, страховку и установку ГЛОНАСС. На все нужны дополнительные средства, а бюджет этого года, говорят, уже закрыт. Судя по всему, раньше февраля автобуса мы не увидим, - говорят родители школьников.

В администрации Волгограда в свою очередь сообщили, что в здании школы, расположенной в поселке Горный Советского района, обучаются 186 детей, из которых 89 нуждаются в ежедневном подвозе. 

- По информации МОУ СШ № 129, на время решения организационных вопросов, связанных с получением школой нового автобуса, родителям (законным представителям) обучающихся были предложены различные формы получения образования для детей, - рассказали в мэрии. - С учетом сложившейся ситуации в зависимости от погодных условий администрацией МОУ СШ № 129 разрешено для 89 обучающихся посещение учебных занятий по гибкому графику с возможностью подключения с использованием дистанционных технологий, выполнением заданий с использованием мессенджера и учебных платформ. 

По данным администрации города, проблема со школьным автобусом уже почти решена и его работа скоро возобновится.

- В настоящее время заводом-изготовителем произведена поставка школьных автобусов. В начале декабря новый школьный автобус, оборудованный всеми техническими средствами, в т.ч. системой ГЛОНАСС, был принят в состав имущественной муниципальной казны и передан МОУ СШ № 129, также школой оплачены страховой полис ОСАГО и госпошлина на регистрацию транспорта, автобус прошел осмотр в МРЭО. Организованный подвоз детей на новом автобусе начнется после зимних каникул, - сообщили в мэрии.

Что касается пробелов в образовании из-за удаленной учебы, то, как уверяют педагоги, они их ликвидируют быстро.

- До родителей доведена информация, что как только будет организован ежедневный подвоз учащихся школьным автобусом, администрация школы организует дополнительные занятия для обучающихся при необходимости подтянуть знания по пропущенным по объективным обстоятельствам темам, - заверили в мэрии.

