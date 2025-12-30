Общество

Андрей Бочаров вручил госнаграды тренерам, аграриям, спасателям и медикам

Общество 30.12.2025 13:29
Сегодня, 30 декабря, в Волгограде накануне Нового года глава региона наградил ветеранов, руководителей и работников здравоохранения, аграриев, представителей сферы культуры, спорта, образования, духовенства, службы спасения.

— Сегодня, накануне нового 2026 года, в особой, по-настоящему праздничной атмосфере, вручаются государственные награды Российской Федерации и Волгоградской области — жителям региона, заслужившим высокое государственное и общественное признание. Ваши знания и опыт, особые деловые и человеческие качества, профессиональные, творческие и общественные достижения служат российскому государству и обществу, защищают и спасают людей, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Так, указом Президента орденом Почета за заслуги в подготовке медицинских кадров и научно-педагогической деятельности награжден коллектив ВолгГМУ. Также отмечен особый вклад ветеранского сообщества и заслуженных работников ряда профессий. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу больницы №25 Марине Королевой; звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» — ректору ВГСПУ Александру Короткову. 

Директор Волгоградского областного краеведческого музея Анатолий Мальченко удостоен звания «Заслуженный работник культуры Волгоградской области», а тренер-преподаватель школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Спартак-Волгоград» Александр Федотов — звания «Заслуженный работник физической культуры Волгоградской области». «Заслуженным работником сельского хозяйства Российской Федерации» стал Василий Васин.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили председателю комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирине Соловьевой. Медалями «За труды по сельскому хозяйству» отмечены трактористы Григорий Колодкин и Олег Шлычков, директор сельхозпредприятия «Пронинское» Александр Малахов, механизатор Юрий Юрепин. Благодарственное письмо Президента РФ вручили артистке Волгоградского молодежного театра Веронике Куксовой. 

Медалей и почетных грамот также удостоены спасатель Давид Хачикян, председатель Регионального духовного управления мусульман Волгоградской области Ильяс Биктимиров, директор спортшколы по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян, заведующая отделом музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева — всего сегодня награды получили 25 жителей региона.

Фото: администрация Волгоградской области

