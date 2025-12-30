Волгоградская область передала в зону СВО климатическое и тепловое оборудование





Волгоградская область передала в зону специальной военной операции строительные материалы, тепловое и климатическое оборудование военнослужащим. Заявка поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.

Кроме того, в зону СВО также были отправлены световая техника, насосы и сантехническое оборудование.

Напомним, ранее регионом были отправлены бойцам автомобили повышенной проходимости, бронемашины, квадроциклы и мотоциклы. Также в преддверии новогодних праздников волгоградский регион подготовил и отправил бойцам-землякам в зону проведения специальной военной операции большую партию подарков. Оба мероприятия состоялись с участием главы региона Андрея Бочарова.

Фото: администрация Волгоградской области