Никита Чагров стал лучшим игроком «Ротора» в первой части сезона

Спорт 27.12.2025 06:48
27.12.2025 06:48


Вратарь «Ротора» Никита Чагров победил в голосовании болельщиков в номинации «Лучший игрок команды в первой части сезона», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

По результатам опроса, который проводился в официальном телеграм-канале «Ротора», 30-летний голкипер заработал 14057 голосов. Отметим, в нынешнем первенстве Чагров провёл 21 матч, в 12-ти из которых он отыграл на ноль. 

Второе место в голосовании занял полузащитник Ярослав Арбузов (13966), а тройку замкнул защитник Денис Фомин (5516).

Напомним, ранее забитый мяч Арбузова в ворота костромского «Спартака» был признан лучшим голом «Ротора» в летне-осенней части сезона. 

