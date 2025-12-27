Никита Чагров стал лучшим игроком «Ротора» в первой части сезона

Вратарь «Ротора» Никита Чагров победил в голосовании болельщиков в номинации «Лучший игрок команды в первой части сезона», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
По результатам опроса, который проводился в официальном телеграм-канале «Ротора», 30-летний голкипер заработал 14057 голосов. Отметим, в нынешнем первенстве Чагров провёл 21 матч, в 12-ти из которых он отыграл на ноль.
Второе место в голосовании занял полузащитник Ярослав Арбузов (13966), а тройку замкнул защитник Денис Фомин (5516).
Напомним, ранее забитый мяч Арбузова в ворота костромского «Спартака» был признан лучшим голом «Ротора» в летне-осенней части сезона.