В Волгограде дачный маршрут № 48э станет круглогодичным





С 12 января в Волгограде сезонный маршрут № 48э «ВГТЗ — Дачи» перейдёт на новый режим работы. В мэрии объявили о планах обслуживать транспортное направление не только в течение дачного сезона, а круглогодично.

- В соответствии с запросами горожан муниципалитет принял решение изменить схему работы сезонного автобусного маршрута № 48э — в 2026 году маршрут начнет обслуживать жителей отдаленных территорий в круглогодичном режиме. Новое расписание начнет действовать сразу после новогодних праздников, — сообщили в городской администрации.

Власти подчёркивают, что транспортное направление продолжит обслуживаться по регулируемому тарифу, благодаря чему пассажирам будут доступны все положенные льготы и возможность оплаты проезда банковской картой и картой «Волна».

Отметим, по будням на маршруте запланировано по восемь рейсов в сутки.

