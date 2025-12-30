Общество

В Волгограде дачный маршрут № 48э станет круглогодичным

Общество 30.12.2025 12:29
0
30.12.2025 12:29


С 12 января в Волгограде сезонный маршрут № 48э «ВГТЗ — Дачи» перейдёт на новый режим работы. В мэрии объявили о планах обслуживать транспортное направление не только в течение дачного сезона, а круглогодично.

- В соответствии с запросами горожан муниципалитет принял решение изменить схему работы сезонного автобусного маршрута № 48э — в 2026 году маршрут начнет обслуживать жителей отдаленных территорий в круглогодичном режиме. Новое расписание начнет действовать сразу после новогодних праздников, — сообщили в городской администрации.

Власти подчёркивают, что транспортное направление продолжит обслуживаться по регулируемому тарифу, благодаря чему пассажирам будут доступны все положенные льготы и возможность оплаты проезда банковской картой и картой «Волна».

Отметим, по будням на маршруте запланировано по восемь рейсов в сутки.

Фото из архива ИА «Высота 102»

