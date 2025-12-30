Общество

«За день 60 килограммов ушло!»: волгоградцы 30 декабря смели с полок все ананасы

Общество 30.12.2025 21:20
Волгоградцы в предпоследний день уходящего года в буквальном смысле слова смели с полок магазинов один из атрибутов новогоднего стола – ананасы. 

Еще вчера в «Магните», в «Пятерочке» этих ананасов было завались, – делится волгоградка Марина. – Думаю, куплю сегодня. В обеденный перерыв пошла выбирать, а их просто нет. Продавцы говорят, за день улетело все, что было – больше сотни. Теперь жалею – надо было брать вчера. 

Не получится заказать ананасы и с доставкой через популярное приложение. 

Когда формировали заказ, ананасы были, – рассказывает другой волгоградец Анатолий. – Но потом перезвонили и сказали, что они закончились. Попытался в других сервисах заказать, но бесполезно – сказали, всё разобрали, как ненормальные. 

В магазинах покупателям, застывшим рядом с пустыми корзинами,  где еще вчера лежали в достатке экзотические атрибуты новогоднего стола россиян, не обещают поступлений ни сегодня, ни завтра.

– У нас всего за один день раскупили 60 килограммов! – с нескрываемым удивлением говорит заведующий сетевым магазином на проспекте Ленина. – Возможно, завтра подвезут, но это не точно. 

До исчезновения с магазинных полок ананас весом в два с лишним килограмма можно было купить рублей за 400. Теперь для волгоградцев доступны только баночки с консервированными заморскими фруктами. 

Пользуются в эти дни повышенным спросом и мандарины. Средняя цена мандаринов – 150-170 рублей. Если еще неделю назад можно было найти мандарины со скидками, то теперь никакого дисконта нет  – фрукты и так уходят на ура. 

Фото сгенерировано ИИ

