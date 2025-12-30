Губернатор вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ирине Соловьевой





Губернатор Волгоградской области сегодня, 30 декабря, вручил государственные награды отличившимся жителям региона. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», торжественное мероприятие проходило в зале Воинской и Трудовой Славы. В числе награжденных сегодня – председатель комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева.

Напомним, награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Ирина Соловьева удостоена Указом Президента России Владимира Путина – соответствующий документ был подписан главой государства в октябре 2025 года. По традиции высокую госнаграду вручил председателю думского комитета Андрей Бочаров.

– Я горжусь тем, что родилась в России, горжусь, что родилась именно в Сталинграде, на этой героической земле, – сказала Ирина Соловьева в ходе торжественной церемонии. – И для меня особенно важно и почетно получить эту награду в год 80-летия Великой Победы. Я от всего сердца желаю мира, добра и процветания великой России, нашему родному краю. Служу и буду служить Отечеству и родной Волгоградской области!».

Она также поблагодарила губернатора и всех присутствующих за оказанное доверие.