Губернатор вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ирине Соловьевой

30.12.2025 16:18
Губернатор Волгоградской области сегодня, 30 декабря, вручил государственные награды отличившимся жителям региона. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», торжественное мероприятие проходило в зале Воинской и Трудовой Славы. В числе награжденных сегодня – председатель комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева.

Напомним, награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Ирина Соловьева удостоена Указом Президента России Владимира Путина – соответствующий документ был подписан главой государства в октябре 2025 года. По традиции высокую госнаграду вручил  председателю думского комитета Андрей Бочаров.

– Я горжусь тем, что родилась в России, горжусь, что родилась именно в Сталинграде, на этой героической земле, – сказала Ирина Соловьева в ходе торжественной церемонии. – И для меня особенно важно и почетно получить эту награду в год 80-летия Великой Победы. Я от всего сердца желаю мира, добра и процветания великой России, нашему родному краю. Служу и буду служить Отечеству и родной Волгоградской области!».

Она также поблагодарила губернатора и всех присутствующих за оказанное доверие.

