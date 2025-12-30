30 декабря на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров обратился к жителям Волгоградской области с поздравлением в преддверии Нового года и Рождества Христова.

- Мы встречаем Новый 2026 год едиными, сильными, сплоченными. С надеждой только на лучшее и верой в нашу Победу. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, добра и благополучия. С праздником! С Наступающим Новым 2026 годом и Рождеством, - сказал губернатор.





На совещании были рассмотрены вопросы по организации праздничных мероприятий в период новогодних праздников, дежурств ответственных лиц и обеспечения безопасности жителей.





