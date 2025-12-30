Поликлиники Волгограда и области перешли на спецрежим с 30 декабря





Медучреждения и экстренные службы Волгоградской области с 30 декабря перешли на специальный режим в связи с предстоящими праздниками. Спецрежим продлится до конца затяжных выходных - 12 января.

Поликлиники Волгограда и Волжского в эти дни принимают жителей ежедневно с 8-00 до 17-00, а в районах области — с 8-00 до 15-00. Круглосуточно организована оперативная работа центра медицины катастроф.

Также в праздничные дни жители региона смогут открыть листы нетрудоспособности. Колл-центры поликлиник принимают вызовы по графикам работы медицинских организаций.

На станциях СМП будет организована круглосуточная работа. В одну смену будут проходить дежурства специалистов в центрах амбулаторной онкологической помощи. Также ежедневно будут работать детские поликлиники: с графиками работами можно ознакомиться на сайтах учреждений.