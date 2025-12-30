Волгоградский блогер подарил Андрею Малахову гуся и щучью икру





Популярный блогер из Ленинского района Волгоградской области Николай Злыднев побывал вместе со своей супругой на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». В предновогоднем выпуске блогер поведал о своей деревенской жизни.





Волгоградец уже более 18 лет живет со своей женой Анной. В браке у них подрастают две дочери - Настя и Варя. Дети активно участвуют и помогают в процессе съемок.

Также Николай ведет активную фермерскую деятельность. У него в хозяйстве буренки, бычки, а также верблюды. В дальнейшем он планирует развести оленей и страусов.

В качестве презентов блогер передал телеведущему домашние заготовки и гуся, а также волжскую рыбу и щучью икру.

Напомним, ранее на шоу Малахова произвели настоящий фурор пенсионерки из Волгограда. Участницы коллектива клуба пожилых людей Тракторозаводского района «Виктория» 14 декабря не только спели и сплясали, но и одарили ведущего своими закрутками и показали свои фирменные нашлемники и трусы, которые они шьют для участников СВО.

Скриншот: Россия 1