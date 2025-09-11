«Доходы пойдут на развитие транспорта»: в Волжском обосновали введение платных парковок





В Волжском по примеру Волгограда задумались о введении в центре города режима платных парковок. 11 сентября в местной администрации прошло совещание, посвящённое этому вопросу. В мероприятии приняли участие муниципальные чиновники и представители компании-разработчика систем мониторинга платного парковочного пространства.

- Организация платных парковок будет способствовать изменению привычной парковочной политики, в частности, соблюдению запрета остановок транспорта в местах заторов. Это, в свою очередь, повысит эффективность и безопасность дорожного движения. Также среди преимуществ внедрения платных парковок – оптимизация маршрутов общественного транспорта, ускорение магистральных маршрутов, возможность оперативного прибытия специальных служб, изменение эстетического вида города в лучшую сторону, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Дата коммерциализации парковочных пространств, этапность этого процесса, а также улицы, которые он затронет, пока не разглашаются. При этом в муниципалитете подчёркивают, что вырученные таким образом средства пойдут на решение проблем транспортного обслуживания города.

Напомним, в Волгограде планы по внедрению платных парковок были анонсированы осенью 2023 года. Уже в мае 2024 года заработала первая платная парковка на Привокзальной площади. В августе 2024 года платные стоянки появились еще на семи центральных улицах. Весной 2025 года режим платной парковки был распространен еще на 15 улиц. В планах местных чиновников в ближайшее время создать ещё 40 платных парковок на 10 центральных улицах в границах Аллеи Героев и ул. 7-й Гвардейской.