Не больше 10 в одни руки: ЦБ поддержал идею о лимите банковских карт

05.09.2025 12:13
Центробанк поддержал идею Правительства об установлении лимита в 10 банковских карт на одного человека. По мнению члена комитета ГД по информационной политике, технологиям и связи Антона Немкина, ограничение не создаст больших сложностей для пользователей банковских услуг, передает V102.RU. 

Данная инициатива направлена на борьбу с дропперами, которые передают свои банковские карты мошенникам, тем самым помогая обналичивать и скрывать украденные деньги через эти карты. На данный момент в законодательстве нет никаких ограничений, направленных на регулирование оформления карт. 

– Важно подчеркнуть, что для рядового клиента банков такая мера не создаст ощутимых неудобств. Даже при активном пользовании кредитными и дебетовыми продуктами, а также при ведении бизнеса, десяти карт более чем достаточно. Для сравнения, по данным банковского рынка, у большинства россиян в среднем не более трёх–пяти карт. Таким образом, инициатива не ограничивает реальные потребности населения, а лишь устраняет избыточные возможности для злоупотреблений, – отмечает парламентарий.

В связи с быстрой адаптацией мошенников к любым ситуациям, по мнению Немкина, мера также должна поддерживаться вспомогающими инструментами – усилением идентификации клиентов, мониторингом транзакций, обменом данными между банками и правоохранительными органами. Комплексный подход существенно снизит количество мошеннических переводов и благотворно повлияет на безопасность граждан. 

17:07
В Волжском в ДТП попали мотоциклист и велосипедистСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Забытая посылка парализовала работу Главпочтампа в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Бочаров высказался о необходимости создания в регионе новых промпедприятийСмотреть фотографии
15:44
Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограниченийСмотреть фотографии
15:06
Волгоградцам рассказали, где заработать полмиллиона рублейСмотреть фотографии
14:59
«Должны проникнуться все»: наиважнейшую для региона задачу назвал Андрей БочаровСмотреть фотографии
14:35
В Волгоградской области для мигрантов закупят билеты домой на 5,2 млн рублейСмотреть фотографии
14:16
Волгоградцам рассказали, какие сервисы будут работать при отключении ИнтернетаСмотреть фотографии
14:14
Быстрее, выше, современней: в Котово открыли новую спортплощадкуСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде в День города спортсмены пробегут легкоатлетические кроссыСмотреть фотографии
14:12
Звездный паровозик сняли в небе над Волгоградской областьюСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
В Волго-Ахтубинской пойме у собственника забрали 4,4 га землиСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде 120 команд начали бороться за звание лучших на фесте #ТриЧетыреСмотреть фотографии
12:21
Волгоградцам рассказали, какой будет погода в выходные 6 и 7 сентябряСмотреть фотографии
12:19
Приставы взыскали 1 млрд рублей с волгоградских отцов-алиментщиковСмотреть фотографии
12:13
Не больше 10 в одни руки: ЦБ поддержал идею о лимите банковских картСмотреть фотографии
11:44
«Только за наличные»: волгоградцы столкнулись с проблемами на АЗССмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров проведёт откровенный «Диалог на Волге» с молодёжьюСмотреть фотографии
11:27
Вырубивших волгоградца на ост. «Юность» молодчиков отправляют под судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
«Работа не кайф, ловлю Wi-Fi»: таксисты рассказали, как без интернета возят волгоградцевСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом «Ладу» сплющило после ДТП с иномаркойСмотреть фотографии
10:04
Росводресуры чуть увеличили сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
09:11
Житель Волгоградской области отоварился прегабалином по поддельному рецептуСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде назначено первое заседание с присяжными по делу Александра ПакаСмотреть фотографии
08:56
Центр Волгограда встал в пробке из-за перекрытых дорогСмотреть фотографии
08:26
Волгоград в цифрах: город спустя 436 летСмотреть фотографии
08:05
Капитан-механик буксира из Волжского идет под суд за навал на плавдокСмотреть фотографии
07:20
В Волгограде фонд капремонта уличили в безнадзорном обновлении домовСмотреть фотографии
06:57
Бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» 7 сентябряСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде на фоне атаки БПЛА отменены и задерживаются три авиарейсаСмотреть фотографии
 