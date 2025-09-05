Не больше 10 в одни руки: ЦБ поддержал идею о лимите банковских карт





Центробанк поддержал идею Правительства об установлении лимита в 10 банковских карт на одного человека. По мнению члена комитета ГД по информационной политике, технологиям и связи Антона Немкина, ограничение не создаст больших сложностей для пользователей банковских услуг, передает V102.RU.

Данная инициатива направлена на борьбу с дропперами, которые передают свои банковские карты мошенникам, тем самым помогая обналичивать и скрывать украденные деньги через эти карты. На данный момент в законодательстве нет никаких ограничений, направленных на регулирование оформления карт.

– Важно подчеркнуть, что для рядового клиента банков такая мера не создаст ощутимых неудобств. Даже при активном пользовании кредитными и дебетовыми продуктами, а также при ведении бизнеса, десяти карт более чем достаточно. Для сравнения, по данным банковского рынка, у большинства россиян в среднем не более трёх–пяти карт. Таким образом, инициатива не ограничивает реальные потребности населения, а лишь устраняет избыточные возможности для злоупотреблений, – отмечает парламентарий.

В связи с быстрой адаптацией мошенников к любым ситуациям, по мнению Немкина, мера также должна поддерживаться вспомогающими инструментами – усилением идентификации клиентов, мониторингом транзакций, обменом данными между банками и правоохранительными органами. Комплексный подход существенно снизит количество мошеннических переводов и благотворно повлияет на безопасность граждан.