«Ротор» 14 сентября отметит 30-летие матчей с «Манчестером Юнайтед» в Кубке УЕФА

Волгоградский «Ротор» 14 сентября в матче 10-го тура Первой лиги дома сыграет с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Игру приурочат к 30-летнему юбилею успешного выступления волгоградского клуба в 1/32 финала Кубка УЕФА. В этом раунде сезона 95/96 «Ротор» выбил легендарный английский клуб «Манчестер Юнайтед» из турнира по сумме двух встреч.
Первый матч на Центральном стадионе 12 сентября 1995 года завершился вничью - 0:0. В ответной встрече ровно через две недели на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» соперники также разошлись миром - 2:2. Благодаря выездным голам, авторами которых стали Олег Веретенников и Владимир Нидергаус, «Ротор» оказался победителем в этом противостоянии и вышел в 1/16 финала еврокубков.
Как сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского клуба, на матче с «КАМАЗом» планируется автограф-сессии легендарных футболистов и разнообразные предматчевые активности в честь знаменательной даты в истории волгоградского и российского футбола.
Напомним, сегодня, 4 сентября, экс-президент «Ротора» Владимир Горюнов, с именем которого связаны достижения волгоградского клуба в 90-х годах, отмечает день рождения.