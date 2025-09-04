Спорт

«Ротор» 14 сентября отметит 30-летие матчей с «Манчестером Юнайтед» в Кубке УЕФА

04.09.2025 21:38
Волгоградский «Ротор» 14 сентября в матче 10-го тура Первой лиги дома сыграет с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Игру приурочат  к 30-летнему юбилею успешного выступления волгоградского клуба в 1/32 финала Кубка УЕФА. В этом раунде сезона 95/96 «Ротор» выбил легендарный английский клуб «Манчестер Юнайтед» из турнира по сумме двух встреч.

Первый матч на Центральном стадионе 12 сентября 1995 года завершился вничью - 0:0. В ответной встрече ровно через две недели на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» соперники также разошлись миром - 2:2. Благодаря выездным голам, авторами которых стали Олег Веретенников и Владимир Нидергаус, «Ротор» оказался победителем в этом противостоянии и вышел в 1/16 финала еврокубков.

Как сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского клуба, на матче с «КАМАЗом» планируется  автограф-сессии легендарных футболистов и разнообразные предматчевые активности в честь знаменательной даты в истории волгоградского и российского футбола.

Напомним, сегодня, 4 сентября, экс-президент «Ротора» Владимир Горюнов, с именем которого связаны достижения волгоградского клуба в 90-х годах,  отмечает день рождения.

