



В Волгоградской области ФССП России готовится к массовой высылке нелегальных мигрантов. Федеральная служба объявила о поиске перевозчика, готового осуществить доставку иностранцев из Волгограда на родину.

Компании, победившей в аукционе, предстоит обеспечить иностранцев автобусными, железнодорожными или авиабилетами, в зависимости от пункта назначения.

В среднем высылка одного незваного специалиста обойдётся бюджету в 2,2 тыс. рублей. В сумме же региональное управление готово направить на эти цели 5,2 млн рублей. Оказывать соответствующие транспортные услуги подрядчик должен будет до конца 2025 года. Итоги открытого конкурса по отбору организаций подведут к середине сентября.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что правоохранители вскрыли в Волгограде преступную группу, зарегистрировавшую в пяти частных домах 1,2 тыс. мигрантов. Липовая прописка всех нелегалов была аннулирована. Иностранные работники теперь обязаны покинуть Россию.