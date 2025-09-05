В Волго-Ахтубинской пойме у собственника забрали 4,4 га земли

В Волгоградской области владельца земли лишили заброшенного участка. По информации межрегионального управления Россельхознадзора, еще в 2024 году ведомство обратило внимание на то, что участок площадью 4,4 га, принадлежащий физическому лицу, находится в заброшенном состоянии. Земля, предназначенная для ведения сельскохозяйственной деятельности, заросла сорняками и кустарником.
Владельца привлекли к административной ответственности, обязав привести землю в порядок. Однако предписание в установленный срок он так и не исполнил.
Материалы на недобросовестного собственника были направлены в комитет по управлению госимуществом для инициирования процедуры изъятия земли. В сентябре 2025 года иск ведомства суд удовлетворил. Теперь ценная земля в Волго-Ахтубинской пойме будет продана с публичных торгов.
Фото V102.RU (архив)