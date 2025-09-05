Быстрее, выше, современней: в Котово открыли новую спортплощадку





Многофункциональная спортивная площадка – совместный проект Администрации Волгоградской области и компании «ЛУКОЙЛ», открыта на территории среднеобразовательной школы №1.

Новая площадка – это современное спортивное пространство, уникальное для города и района. Беговые дорожки и полоса препятствий с качественным резиновым покрытием, яма для прыжков в длину, футбольная площадка для мини-футбола, покрытая газоном, баскетбольно-волейбольная площадка, площадки для сдачи норм ГТО от I до V ступени со всем необходимым оборудованием





Здесь есть все необходимое для того, чтобы освоить любые дисциплины, провести школьные или городские соревнования.





Для каждого вида спорта предусмотрена своя зона с энергоэффективным освещением. А чтобы занятия были не только комфортными, но и поднимали настроение, площадку оформили яркими граффити.

Школа №1 старейшая в Котово, она была построена еще в 1960 году. Сегодня в школе обучаются более 400 человек. Долгое время школьники не могли полноценно заниматься на свежем воздухе. В этом году школа открыла свои двери после реновации в рамках федеральной программы.

А благодаря совместным усилиям администрации и нефтяников в обновленной школе есть все необходимое для занятий спортом. Сразу после открытия на новом футбольном поле прошел дружеский матч между командой города и командой ТПП по газопереработке Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа.





ЛУКОЙЛ уделяет большое внимание поддержке спорта. Так, в Волгограде в рамках соглашения с Администрацией региона был открыт Дворец водных видов спорта в Дзержинском районе, реконструирован стадион «Темп» в Красноармейском.



