Федеральные новости

Минстрой прогнозирует снижение ипотечных ставок

Федеральные новости 05.09.2025 06:04
0
05.09.2025 06:04


Ипотечные ставки в России в скором времени начнут снижаться. Об этом заявил ТАСС на X Восточном экономическом форуме министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

— Вы знаете, ставка, чем ниже, тем активнее будет работать ипотека на вторичном рынке. Она сегодня практически отсутствует. Я думаю, что уже даже то, что произошло, - снижение до 18% - уже увеличило ипотеку на вторичном рынке. Все будет двигаться, и ставка будет падать, и это будет постепенно давать эффект, — пояснил министр. 

Также Файзуллин рассказал о новых мерах поддержки ипотеки для молодежи, которые Минстрой рассмотрит в ближайшем будущем. 

— Мы на стратегической сессии во вторник у председателя правительства обсуждали дополнительные меры поддержки, в том числе и для молодежи, для того, чтобы и строительный рынок активно работал, чтобы не снизить объемы строительства жилья в будущем, — отметил Ирек Файзуллин. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
04.09.2025 12:33
Федеральные новости 04.09.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.09.2025 08:03
Федеральные новости 04.09.2025 08:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.09.2025 17:49
Федеральные новости 03.09.2025 17:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.09.2025 12:22
Федеральные новости 03.09.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.09.2025 21:20
Федеральные новости 01.09.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.09.2025 14:29
Федеральные новости 01.09.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.08.2025 08:09
Федеральные новости 30.08.2025 08:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.08.2025 13:55
Федеральные новости 29.08.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.08.2025 11:18
Федеральные новости 29.08.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.08.2025 17:50
Федеральные новости 28.08.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.08.2025 20:56
Федеральные новости 21.08.2025 20:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.08.2025 12:04
Федеральные новости 21.08.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.08.2025 07:31
Федеральные новости 21.08.2025 07:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.08.2025 20:55
Федеральные новости 20.08.2025 20:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.08.2025 16:48
Федеральные новости 20.08.2025 16:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:44
«Только за наличные»: волгоградцы столкнулись с проблемами на АЗССмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров проведёт откровенный «Диалог на Волге» с молодёжьюСмотреть фотографии
11:27
Вырубивших волгоградца на ост. «Юность» молодчиков отправляют под судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
«Работа не кайф, ловлю Wi-Fi»: таксисты рассказали, как без интернета возят волгоградцевСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом «Ладу» сплющило после ДТП с иномаркойСмотреть фотографии
10:04
Росводресуры чуть увеличили сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
09:11
Житель Волгоградской области отоварился прегабалином по поддельному рецептуСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде назначено первое заседание с присяжными по делу Александра ПакаСмотреть фотографии
08:56
Центр Волгограда встал в пробке из-за перекрытых дорогСмотреть фотографии
08:26
Волгоград в цифрах: город спустя 436 летСмотреть фотографии
08:05
Капитан-механик буксира из Волжского идет под суд за навал на плавдокСмотреть фотографии
07:20
В Волгограде фонд капремонта уличили в безнадзорном обновлении домовСмотреть фотографии
06:57
Бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» 7 сентябряСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде на фоне атаки БПЛА отменены и задерживаются три авиарейсаСмотреть фотографии
21:38
«Ротор» 14 сентября отметит 30-летие матчей с «Манчестером Юнайтед» в Кубке УЕФАСмотреть фотографии
21:20
В школе под Волгоградом открыли мемориальные доски в честь двух героев СВОСмотреть фотографии
21:09
Росавиация ввела ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
20:37
С приветом из космоса: в Волгограде открылся молодежный фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:27
В Волгограде задержали пьяного угонщика таксиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Таксисты Волгограда пропали с «радаров», а цены на поездки взлетели втроеСмотреть фотографии
19:03
После смерти пассажирки поезда «Волгоград-Москва» возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
18:48
«Над нами будто глумятся»: в Волгограде жители посёлка Аэропорт требуют вернуть почтовое отделениеСмотреть фотографии
17:28
«Может, мы не в Волгограде живем?»: читатели ИА «Высота 102» назвали свои настоящие зарплатыСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области соберут информацию о состоянии 699 МКДСмотреть фотографии
16:32
Каким увидят Волгоград участники феста #ТриЧетыре: фотоСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде 5 и 6 сентября общественный транспорт перейдёт на спецрежимСмотреть фотографии
15:40
«Он невменяемый»: в Жирновске водитель иномарки свалил на дорогу столб с проводамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
Саратовского олигарха Качуровского выпустили из СИЗО под домашний арестСмотреть фотографии
15:07
Волгоградский проект стал победителем всероссийского грантового конкурсаСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде эвакуировали посетителей торговых центровСмотреть фотографии
 