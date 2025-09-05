Минстрой прогнозирует снижение ипотечных ставок





Ипотечные ставки в России в скором времени начнут снижаться. Об этом заявил ТАСС на X Восточном экономическом форуме министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

— Вы знаете, ставка, чем ниже, тем активнее будет работать ипотека на вторичном рынке. Она сегодня практически отсутствует. Я думаю, что уже даже то, что произошло, - снижение до 18% - уже увеличило ипотеку на вторичном рынке. Все будет двигаться, и ставка будет падать, и это будет постепенно давать эффект, — пояснил министр.

Также Файзуллин рассказал о новых мерах поддержки ипотеки для молодежи, которые Минстрой рассмотрит в ближайшем будущем.

— Мы на стратегической сессии во вторник у председателя правительства обсуждали дополнительные меры поддержки, в том числе и для молодежи, для того, чтобы и строительный рынок активно работал, чтобы не снизить объемы строительства жилья в будущем, — отметил Ирек Файзуллин.