В Волгограде фонд капремонта уличили в безнадзорном обновлении домов





В Кировском районе Волгограда прокуратура была вынуждена вмешаться в капитальный ремонт дома №41 на ул. Веселая Балка. В мае 2025 года подрядная организация начала здесь ремонтировать крышу, однако, демонтировав старую гидроизоляцию, строители забросили объект.

- В результате обильных осадков и отсутствия кровельного покрытия 7 августа 2025 года произошло обрушение потолка в двух жилых помещениях многоквартирного дома. На основании материалов проверки прокуратуры следственным органом по данному факту возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.





По информации надзорного ведомства, вопиющий случай, в результате которого пострадало имущество граждан, стал возможным из-за отсутствия полноценного контроля за производством работ со стороны регионального фонда капитального ремонта.

Отметим, после внимания правоохранителей, строители возобновили ремонт МКД, а региональный оператор активизировал работы по оценке причинённого действиями подрядчика ущерба для выплаты собственникам страховой компенсации. Ситуация взята надзорным ведомством на контроль.

Фото: прокуратура Волгоградской области