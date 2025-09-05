Общество

Андрей Бочаров проведёт откровенный «Диалог на Волге» с молодёжью

05.09.2025 11:30
5 сентября в рамках международного молодёжного фестиваля #ТриЧетыре откроется форум «Диалог на Волге». В его пленарном заседании примет участие губернатор Андрей Бочаров.

– В 13:45 губернатор проведет встречу с молодежью – участниками фестиваля #ТриЧетыре и жителями Волгоградской области, – сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Отметим, по информации властей, в центре обсуждения будут вопросы демографии, экологии, промышленного роста, модернизации общественного транспорта, ЖКХ, социальной и молодёжной политики. 

Принять участие в мероприятии смогут как гости фестиваля, так и все жители региона, подключившись к онлайн-трансляции.

12:13
Не больше 10 в одни руки: ЦБ поддержал идею о лимите банковских картСмотреть фотографии
11:44
«Только за наличные»: волгоградцы столкнулись с проблемами на АЗССмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров проведёт откровенный «Диалог на Волге» с молодёжьюСмотреть фотографии
11:27
Вырубивших волгоградца на ост. «Юность» молодчиков отправляют под судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
«Работа не кайф, ловлю Wi-Fi»: таксисты рассказали, как без интернета возят волгоградцевСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом «Ладу» сплющило после ДТП с иномаркойСмотреть фотографии
10:04
Росводресуры чуть увеличили сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
09:11
Житель Волгоградской области отоварился прегабалином по поддельному рецептуСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде назначено первое заседание с присяжными по делу Александра ПакаСмотреть фотографии
08:56
Центр Волгограда встал в пробке из-за перекрытых дорогСмотреть фотографии
08:26
Волгоград в цифрах: город спустя 436 летСмотреть фотографии
08:05
Капитан-механик буксира из Волжского идет под суд за навал на плавдокСмотреть фотографии
07:20
В Волгограде фонд капремонта уличили в безнадзорном обновлении домовСмотреть фотографии
06:57
Бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» 7 сентябряСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде на фоне атаки БПЛА отменены и задерживаются три авиарейсаСмотреть фотографии
21:38
«Ротор» 14 сентября отметит 30-летие матчей с «Манчестером Юнайтед» в Кубке УЕФАСмотреть фотографии
21:20
В школе под Волгоградом открыли мемориальные доски в честь двух героев СВОСмотреть фотографии
21:09
Росавиация ввела ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
20:37
С приветом из космоса: в Волгограде открылся молодежный фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:27
В Волгограде задержали пьяного угонщика таксиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Таксисты Волгограда пропали с «радаров», а цены на поездки взлетели втроеСмотреть фотографии
19:03
После смерти пассажирки поезда «Волгоград-Москва» возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
18:48
«Над нами будто глумятся»: в Волгограде жители посёлка Аэропорт требуют вернуть почтовое отделениеСмотреть фотографии
17:28
«Может, мы не в Волгограде живем?»: читатели ИА «Высота 102» назвали свои настоящие зарплатыСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области соберут информацию о состоянии 699 МКДСмотреть фотографии
16:32
Каким увидят Волгоград участники феста #ТриЧетыре: фотоСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде 5 и 6 сентября общественный транспорт перейдёт на спецрежимСмотреть фотографии
15:40
«Он невменяемый»: в Жирновске водитель иномарки свалил на дорогу столб с проводамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
Саратовского олигарха Качуровского выпустили из СИЗО под домашний арестСмотреть фотографии
15:07
Волгоградский проект стал победителем всероссийского грантового конкурсаСмотреть фотографии
 