Андрей Бочаров проведёт откровенный «Диалог на Волге» с молодёжью

5 сентября в рамках международного молодёжного фестиваля #ТриЧетыре откроется форум «Диалог на Волге». В его пленарном заседании примет участие губернатор Андрей Бочаров.
– В 13:45 губернатор проведет встречу с молодежью – участниками фестиваля #ТриЧетыре и жителями Волгоградской области, – сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Отметим, по информации властей, в центре обсуждения будут вопросы демографии, экологии, промышленного роста, модернизации общественного транспорта, ЖКХ, социальной и молодёжной политики.
Принять участие в мероприятии смогут как гости фестиваля, так и все жители региона, подключившись к онлайн-трансляции.