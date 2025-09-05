«Должны проникнуться все»: наиважнейшую для региона задачу назвал Андрей Бочаров





Губернатор Андрей Бочаров сегодня, 5 сентября, в ходе фестиваля #ТриЧетыре встретился с молодежью на мероприятии «Диалог на Волге». В ходе общения с представителями молодежи, а также жителями региона Бочаров планирует обсудить демографию, вопросы экологии, промышленности, дорожно-транспортной инфраструктуры, ЖКХ, социальной сферы и, конечно, молодежной политики.

Начал лава региона с демографии.

– Чтобы реализовать мечту, нужно создавать фундамент, который будет помогать развивать регион. Прежде всего, это решение демографических задач. Без этого нельзя говорить о будущем. И только благодаря действиям власти эту задачу невозможно решить. Этой задачей должны проникнуться все – от мала до велика. Для всех нас это одна их самых сложных и наиважнейших задач. Семья – стержень России. Многодетные семьи – опора нашей страны. Студенческие, молодежные семьи – особая категория молодежи. Выполнение всех задач должно проходить через укрепление института семьи. И здесь важны ваши предложения, ваше мнение, – сделал заявление губернатор.

В свете озвученной темы Андрей Бочаров выделил главные задачи, которые, по его словам, нужно решать уже сейчас. Это:

поддержка материнства, отцовства, детства и в целом семей с детьми;

сохранение, укрепление и продвижение традиционных, семейных ценностей;

обеспечение качественной медицинской помощью, социальной поддержкой и комплексным сопровождением семей с детьми. Отдельное внимание – участникам СВО, членам их семей, а также семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для реализации профессионального потенциала и профессионального роста родителей;

формирование современных комфортных условий для жизни, труда, отдыха и развития жителей Волгоградской области.

– Обратите вынимание, я не начал с экономики. Демографическая задача – наиважнейшая среди тех, что стоят и перед властью, и перед каждым человеком, перед обществом, – сказал губернатор Волгоградской области.