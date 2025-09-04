



В России с 1 сентября заработал сервис «второй руки», который помогает снизить риски детям и пенсионерам попасть на уловки мошенников. Как подключить сервис и защитить своих близких, рассказали в официальном Telegram-канале ЦБ.

Сервис нацелен на защиту детей и пенсионеров. Даже, если они попадут под влияние злоумышленников и захотят перевести деньги, то вы сможете вовремя остановить опасный перевод.

- Вы можете назначить себя помощником для ребенка или пожилых родственников. Помощник получает уведомление от банка, когда его подопечный совершает операцию. Он может ее подтвердить или отклонить, если у него возникает подозрение, что с близким связались мошенники. Отреагировать на операцию необходимо в течении 12 часов, после данного периода банк самостоятельно отклоняет операцию, - поясняют в ЦБ.

Выбрать тип операции, на которые будут распространятся ограничения, вы сможет самостоятельно. Согласование от помощника не понадобится лишь при переводе на свои счета в других банках, а также при оплате ЖКХ, налогов и штрафов.

Подключить услугу можно в любом отделении своего банка. Отключение услуги также совершается при помощи подачи заявления.